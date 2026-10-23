Corespondent PROTV: „În Masivul Postăvaru a nins încă de aseară și s-a depus un strat de zăpadă care măsoară acum 10 centimetri. Atenție, zăpada este doar aici, la peste 1.700 de metri altitudine. În acest moment e ceață și vizibilitate redusă. Și mai mult de atât, a nins pe Vârful Omu, la peste 2.500 de metri altitudine, unde stratul de zăpadă este consistent și are aproape 40 de cm. Așadar, dacă aveți în plan să mergeți în drumeții în weekend, verificați prognoza și echipați-vă corespunzător, pentru că peisajul e total diferit față de cel din orașe. În aproape toată țara astăzi plouă și vremea este mohorâtă. Doar la altitudine precipitațiile sunt sub formă de lapoviță și ninsoare. Temperaturile maxime se situează între 11 și 21 de grade. De mâine, ploile se mai domolesc și temperaturile cresc ușor. Totuși, noaptea, în depresiuni, temperaturile coboară până la minus 4 grade Celsius.”