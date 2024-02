„A zis să o las dracu în pace, nu pune mâna pe ea”. Petronela a murit în chinuri, pedepsită pentru că a făcut pe ea

Copila a fost lăsată apoi să se chinuie și a murit. Tatăl va sta în puscărie 22 de ani, iar mama 20. Sentința poate fi atacată, însă cu apel.

Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional!

Petronela a murit după șapte ore de agonie, în urma unui duș foarte fierbinte, după cum au stabilit magistrații care l-au condamnat pe tată la 22 de ani de închisoare. Copilul a suferit arsuri groaznice.

În apărarea lui, la proces, tatăl a explicat în ce împrejurări a comis fapta: fetița făcuse pe ea, iar mama a refuzat să o spele. Pe el îl durea foarte tare dantura. Și-a dat seama că starea copilei era gravă, dar nu a sunat la ambulanță pentru că i-a fost foarte frică.

Chiar dacă mama nu a opărit în mod direct copilul, în ochii magistraților este vinovată de omor calificat. Femeia a asistat pasiv la suferința fetiței, care avea bășici pe piele, plângea, avea frisoane și vomita. Va sta pentru asta 20 de ani după gratii.

Bunica Petronelei a fost condamnată și ea la opt luni de închisoare, pentru lăsarea fără ajutor a unei persoane în dificultate. După incident, femeia a susținut că nora nu i-a dat voie să ceară ajutor la 112.

Bunica Petronelei: „A zis exact așa. „Să o las dracu în pace că ea nu pune mâna pe ea, poate să și moară”. Nu m-a lăsat să sun”.

Mama și-a schimbat de mai multe ori declarațiile și a încercat să îi convingă pe anchetatori că fetița s-a opărit singură. Anchetatorii au interceptat convorbiri între cei doi părinți când își pregăteau apărarea.

Tatăl Petronelei: „O să te întrebe: „ai stat toată noaptea lângă ea?”. „Da!”(...). Te întreabă dacă vrei să fii testată de medic psihiatru. Spui „da”. Dar nu testul poligraf”.

Mama Petronelei: „Eu ţi-am spus să spui că eu am băgat-o în cadă. Eu vreau să te scot de tot, dar nu ştiu dacă pot. Să te scot, să spun că eu am băgat-o. Nu m-am dus cu ea că nu am putut. Mi s-a făcut rău”.

Petronela avea două surori - una geamănă și una mai mică. Ambele au fost preluate de Direcția pentru protecția Copilului și sunt crescute acum de un asistent maternal.

