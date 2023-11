„A început să zbiere”. Un bebeluș de 11 luni, ars de viu în casă. Televizorul care era în camera copilului a explodat

Mama copilului, împreună cu o soră, de șapte ani, erau în curte când o bubuitură puternică, urmată de flăcări violente, au cuprins camera bebelușului. Disperată, femeia a încercat să îl salveze, dar nu a reușit.

Mama bebelușului era afară

Tragedia s-a petrecut, dimineață, în satul Vâlcelele din Buzău. Copilul se juca în camera lui în timp ce mama, afară, pregătea lemne pentru sobă. La un moment dat, din casă s-a auzit o bubuitură puternică, iar flăcări mari au cuprins dormitorul în care se afla pruncul.

Vecin: „Era fum deasupra și, când am ajuns aici, a fost flacără puternică, a spart geamurile și nu se mai putea intra înăuntru. A dat soția telefon la 112 și am așteptat, am cărat apă cu gălețile, am spart ușa, nu am putut să intrăm înăuntru. L-am văzut pe geam când au venit pompierii că era mort, până atunci nimic, nu am avut ce să vedem de fum”.

Vecină: „Am auzit țipând și un vecin striga la noi 'Focul, focul'. Am venit repede, era foc mare aici, maică-sa era pe șosea, se plimba și țipa 'Copilul meu, copilul meu'. Am venit, mai mulți vecini s-au strâns aici cu gălețile cu apă și flacăra era destul de mare, ieșise afară pe geam așa. A spart și geamurile, un fum imens de nu vedeai nimic”.

Mama bebeșușului a încercat să intre în camera copilului, dar din cauza flăcărilor nu a reușit.

Liviu Bărăgan, primar din Vâlcelele: „A luat o pătură pe ea, a intrat din nou acolo, nu a putut din cauza flăcărilor și a fumului să salveze pe cel mic. A început să zbiere, s-au alertat vecinii”.

La fața locului au ajuns mai multe echipaje de pompieri. După două ore, militarii au reușit să stingă incendiul. Din păcate, bebelușul care ar fi împlinit în decembrie un an, a fost găsit carbonizat.

Alisa Ioniță, purtător de cuvânt al ISU Buzău: „Două persoane au suferit atac de panică, acestora li s-a acordat primul ajutor medical de către echipajele SMURD și SAJ, ulterior echpajul SAJ a transportat una dintre persoane la spital. Cauza probabilă de producere a incendiului este în curs de stabilire”.

Până acum, pompierii nu au stabilit cauza incendiului. Surse din anchetă spun că, cel mai probabil, televizorul care era în camera bebelușului a explodat.

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 02-11-2023 18:19