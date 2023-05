(P) Bebe are plagiocefalie? Cum îl ajută o pernă de bebeluș

Una dintre afecțiunile de care pot suferi bebelușii în primul an de viață este plagiocefalia. Nu este un motiv de mare îngrijorare, ci mai degrabă e bine să știi că este o problemă medicală ce poate fi prevenită, extrem de simplu cu o pernă de bebeluși.

Ce este plagiocefalia?

Plagiocefalia sau „sindromul capului turtit” este o afecțiune întâlnită în rândul bebelușilor care au dormit pentru mai mult timp în aceeași poziție. Plagiocefalia este, de fapt, aplatizarea pe o parte a craniului bebelușului. Astfel, ea va determina bombarea frunții și o poziționare inegală a urechilor micuțului. Totodată, oasele feței nu se vor dezvolta perfect normal.

Plecând de la această afecțiune, noi adulții, nu trebuie să ne lăsăm descurajați, ci să vedem cum anume putem îmbunătăți starea de sănătate a micuțului. Astfel, în cele ce urmează vom enumera câteva sugestii ca să vedem ce putem face concret pentru a le oferi suport juniorilor din familia noastră. De la temeri justificate până la acțiuni concrete pentru prevenirea plagiocefaliei, nu este decât un pas, care poartă numele de pernă de bebeluși.

Cum îl ajută o pernă de bebeluși?

Până să existe astfel de produse piață, adoptam tot felul de modalități de improvizare. Însă, pe măsură ce timpul trece, avem tot mai multe opțiuni din care putem alege și, astfel, să facem viața mai ușoară copiilor și părinților deopotrivă.

Iată principalele avantaje pe care le are o pernă de bebeluși pentru prevenția plagiocefaliei, din perspectiva Empria.ro:

● Întrucât perna de bebeluși are o gaură în interior, ea permite o aliniere corectă a capului și a gâtului copilului cu coloana sa vertebrală; tocmai din această privință, pernele pentru adulți nu sunt deloc eficiente, copiii fiind într-o perioadă de creștere.

● Perna pentru bebeluși este confecționată din bumbac 100%, dintr-un material de calitate, non-alergic și prietenos cu pielea sensibilă a celor mici.

● Spuma de memorie ajută la menținerea formei pernei și îi asigură micuțului un confort optim, dar și un somn mai odihnitor; ceea ce nu putem spune despre pernele clasice, care exercită presiune pe gât și pe umeri.

● Perna pentru bebeluși poate fi folosită până la 12 luni, iar astfel ea este o achiziție care merită investiția.

● Special create din grijă pentru copii, perna de bebeluși este și un liant prin care părinții devin mult mai liniștiți; ele împiedică în totalitate aplatizarea capului copilului.

Deși poate până acum nu i-am acordat importanța cuvenită, remarcăm faptul că o pernă de bebeluși devine tot mai mult o necesitate, depășind astfel stadiul de opțiune.

În continuare, am pregătit o scurtă prezentare a tipurilor de pernă care le sunt de folos bebelușilor pentru odihnă, dar și pentru a satisface dorința părinților de a elimina orice șansă de apariție a plagiocefaliei.

Create în diverse forme, culori și mărimi, pernele de bebeluși nu doar că ajută la prevenția plagiocefaliei, însă vor aduce un strop de culoare și vor înveseli atmosfera din camera micuțului tău. Pernele de bebeluși este important să fie confecționate din materiale premium, având totodată și un design ergonomic.

1) Pernuță pentru formarea capului. Este un tip de pernă pentru bebeluși cu un centru concav și poate fi folosită atât în pătuț, cât și în landou, datorită dimensiunilor reduse. Pernuța pentru formarea capului asigură distribuirea presiunii pe părțile laterale ale capului bebelușului, și astfel previne turtirea lui. Protejată printr-o husă exterioară, pernuța va fi constant un mediu igienic pentru micuț, ea fiind îndepărtată și spălată cu ușurință.

2) Pernă tip norișor. Se deosebește de celelalte perne pentru bebeluși cu design ergonomic, prin forma ei, dar și prin delimitare: are o zonă centrală, o zonă de susținere pentru gât, o protecție laterală și zona superioară. Perna tip norișor este cel mai des folosită când micuțul stă pe spate. Centrul pernei este de formă ovală și are o dimensiune de 4x5 cm, iar perna în sine este de 35x23 cm. Are o greutate de numai 165 g, iar grosimea variază de la minim 1,7 cm la maxim 3,5, tot cm.

3) Pernă sub formă de lună. Sub formă de îmbrățișare, perna de tip lună este special creată pentru a asigura confort fizic, dar și emoțional. Ea vine într-o dimensiune de 90x70x11 cm, nici mai mult, nici mai puțin. Mai mici sau mai mari, copiii pot dormi cu ea în brațe, se pot încolăci sau cuprinde cu picioarele. Este recomandată pentru odihna copiilor cu vârsta de peste 1 an.

4) Pernă de alăptare pentru braț. Potrivită atât pentru mămici, dar și pentru pici, perna de alăptare pentru braț poate fi folosită atât în confortul casei tale, dar și în călătorii. Ea are o formă cilindrică, este disponibilă într-o mărime universală de dimensiunea 24x20x10 cm și are o greutate de 200 g.

Acestea fiind spuse, fie că vei alege o pernă de bebeluși de tip lună, norișor sau o pernă de alăptare pentru braț, cu siguranță nu o să dai greș. Ele sunt special concepute să asigure o susținere cât mai soft a capului micuțului, precum și să ajute la modelarea corectă a lui.

Din acest punct de vedere, Empria.ro este un adevărat promotor al siguranței bebelușilor, care ne pune la dispoziție în magazinul lor online o secțiune dedicată pernelor pentru cei mici. Iar dacă aruncăm o privire și mai atentă pe site, vom vedea că articolele lor de înaltă calitate sunt gata să răspundă tuturor nevoilor părinților și copiilor.