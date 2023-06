Momentul în care Bebe Rexha îngenunchează de durere în timpul unui concert, după ce este lovită în față cu un telefon

Vedeta, care cânta la New York, s-a prăbușit în genunchi când telefonul a lovit-o în cap. Ulterior, aceasta a fost scoasă de pe scenă și a primit îngrijiri medicale.

Imaginile publicate pe rețelele sociale arată un bărbat care a fost scos din mulțime de securitate, în timp ce fanii au strigat „asta e un atac”.

