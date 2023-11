Whisky Fest România , evenimentul cu 200 de label-uri și masterclasses dedicate pasionaților de băuturi fine

Whisky Fest România va fi gazda a peste 70 de branduri de băuturi fine din întreaga lume, vizitatorii având ocazia să descopere și să deguste în premieră sute de etichete dintre cele mai fine și inedite single malt-uri, bourbon-uri, single grain-uri, blended malt-uri sau blended whisky-uri.

Aflat deja la a cincea ediție, Whisky Fest România 2023 va aduna în cele două zile de eveniment printre cele mai cunoscute distilerii din lume, precum The Macallan, The Glenlivet, Glenmorangie, Jack Daniel's, The Dalmore, Lagavulin, dar și distilerii independente cum ar fi Kilchoman, Raasay și producători locali precum Alexandrion Group care produce primul whisky single malt românesc Carpathian Single Malt.

„Suntem încântați să anunțăm cea de-a 5-a ediție a Whisky Fest Romania, un eveniment pornit din pasiunea pentru whisky împărtășită de o mână de oameni în urmă cu opt ani. Pentru 2023 am pregătit o selecție excepțională de distilerii, care includ atât branduri cunoscute, cât și distilerii independente, pentru o experiență fără precedent. Whisky Fest Romania reprezintă o ocazie rară de a savura whisky-uri excepționale din întreaga lume, toate sub același acoperiș”, menționează Alin Lobodă, co-fondator The Whisky Club România.

Organizatorii evenimentului, The Whisky Club România, se așteaptă la peste 1500 de vizitatori unici la această ediție a Whisky Fest România. De asemenea, aceștia anunță o serie de masterclasses pentru pasionații de whisky, dar și pentru cei care doresc să se inițieze în cultura whisky-ului:

- Masterclass The Dalmore Single Malt Scotch Whisky

- Masterclass The Macallan Single Malt Scotch Whisky

- Masterclass Carpathian Single Malt Whisky

- Masterclass Teeling Irish Whiskey

- Masterclass Loch Lomond Single Malt Scotch Whisky

- Masterclass Glen Scotia Single Malt Scotch Whisky

- Masterclass Jura Scotch Single Malt Scotch Whisky

- Masterclass Arran Single Malt Scotch Whisky

Un masterclass este o sesiune de inițiere și degustare dedicată, la care pot participa maxim 25 de pasionați, susținută de un expert în whisky sau brand ambasador al unei distilerii. Tematica unui masterclass se concentrează pe trei sau patru etichete de whisky ale aceleiași distilerii. Participanții degustă și descoperă istoria distileriei, modurile de preparare și particularitățile respectivelor etichete de whisky. Taxa de participare la masterclasses nu este inclusă în prețul

biletului, aceasta fiind achiziționată separat online sau la intrare, în funcție de gradul de ocupare a fiecărei sesiuni.

Lansare de bere artizanală românească maturată în butoaie de whisky

De asemenea, organizatorii anunță lansarea în premieră a Oriel Quadrupel Lagavulin Barrel Aged, o bere românească artizanală maturată timp de 11 luni în butoaie care au găzduit celebrul whisky Lagavulin 16 yo, iar rezultatul oferă o experiență complexă și rafinată.

Potrivit fondatorilor Oriel Beer, noua bere ce va fi lansată în cadrul Whisky Fest România 2023 se distinge prin „note de fructe uscate, stafide brune, merișoare confiate, prune afumate, ciocolată neagră, iar note distincte de fum de turbă completează această bere, reflectând echilibrul perfect dintre tradiție și inovație. ”

Biletele la Whisky Fest Romania 2023 pot fi achizionate online sau la intrare în zilele evenimentului. La eveniment pot participa doar persoane peste 18 ani.

Whisky Fest România 2022, peste 1200 vizitatori

Peste 1200 de vizitatori unici au trecut pragul ediției din 2022 a Whisky Fest România în cele două zile de eveniment. Aceștia au descoperit mai mult de 200 etichete de whisky din țări precum Scoția, Irlanda, SUA, Taiwan, Japonia, Elveția și Romania, și au participat la 15 sesiuni de masterclass.

Cea mai exclusivistă sticlă de whisky prezentă la WF2022 a fost Macallan M Decanter Black, definiția pură a măiestriei scoțiene, produs în serie limitată de 700 de sticle în toată lumea. Prețul unei astfel de sticle este de 9.000 de euro.

Despre Whisky Fest Romania

Whisky Fest Romania este cel mai mare eveniment dedicat culturii whisky-ului din România, organizat anual de Whisky Fest SRL. Prima ediție a avut loc în 2016, primul eveniment dedicat culturii whisky-ului de pe piața locală, și a adunat peste 800 de pasionați de whisky.

Whisky Fest Romania se adresează tuturor iubitorilor de băuturi fine, care au împlinit 18 ani, și reprezintă prilejul perfect de a descoperi noi etichete, de a interacționa cu pasionați, importatori și experți în whisky din toată lumea.

