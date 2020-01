Weekend plin pentru salvamontiști. Număr îngrijorător de apeluri

A fost un weekend plin pentru salvamontiștii din întreaga țară: s-au confruntat cu un număr neobișnuit de apeluri de la turiștii care s-au aventurat echipați necorespunzător pe munte.

Un bărbat este căutat de trei zile în Bucegi. Vineri a anunțat că s-a rătăcit și nu mai poate înainta din cauza gheții, apoi nu a mai putut fi contactat.

În Ceahlău, un turist care a căzut pe gheață și s-a lovit de stânci a fost dus la spital cu elicopterul.

La Dispeceratul Național Salvamont și la 112 s-au primit peste 100 de apeluri prin care a fost solicitată intervenția de urgență.

Vremea frumoasă le-a întins o capcană multor turiști care s-au aventurat pe munte în weekend. Soarele a topit stratul de zăpadă, însă gerul care a venit la scurt timp a transformat traseele și pârtiile în cărări de gheață. Așa a pățit și un bărbat de 46 de ani din Bușteni, care a plecat vineri pe munte să se plimbe și în scurt timp a sunat speriat la 112.

Codruț Samoilă, nepotul victimei: „A zis că pleacă la Babele și apoi la cota 2000. Nu prea era echipat de munte: pantaloni de stofă și niște bocanci, dar nu prea erau de munte bocancii aceia. La 14.55 a sunat la 112 că nu mai știe să se întoarcă. E o porțiune de gheață și îi e frică să coboare. Ultimul apel al salvamontului cu el a fost la 16.30 când a zis că e lângă o stâncă și stă lângă bolovanul ăla.”

Acela a fost ultimul moment în care bărbatul a putut fi contactat. Salvamontiștii din Bușteni l-au căutat în fiecare zi, dar în zadar.

Gheorghe Haiduc, șeful Salvamont Bușteni: „Din informațiile pe care ni le-a furnizat, nu am înțeles nimic. Informațiile se contrazic. Echipamentul nu-l putea ajuta, era plecat de la serviciu. Căutarea a durat cam toată noaptea de vineri spre sâmbătă, sâmbătă dimineață la prima ora am reluat, am continuat și azi, dar nu știu, vom lua o hotărâre în seara asta.”

Reporter: „Ce șanse ar mai fi să fie în viață?”

Șef Salvamont: „Dacă a rămas în masiv, niciuna.”

Din păcate, turiștii ignoră deseori avertismentele salvamontiștilor și urcă pe munte în ținute de oraș.

Reporter: „Echipament?”

Femeie: „Nu prea am venit, suntem așa. Am venit la plimbare, dar nu am știut că urcăm până sus.”

Reporter: „Și cum e poteca?”

Femeie: „E bună, dar cam alunecă."

Un alt bărbat, de 52 de ani, a fost preluat de elicopterul SMURD duminică dimineață de pe masivul Ceahlău, după ce a alunecat pe gheață și s-a lovit de stânci, la cabana Dochia.

Salvamontiștii l-au transportat la cabană, unde omul a rămas peste noapte și a așteptat ca vremea să permită intervenția unui elicopter SMURD.

Raul Papalicef, Salvamont Neamț: „Incidentul s-a petrecut aseară în apropierea platoului Ceahlău la 1800 de metri. Procedura de coborâre era periculoasă pentru monitorizarea victimei până dimineață. Dimineața, starea lui nu s-a îmbunătățit deloc și am solicitat evacuarea aero.”

Și în zona masivului Ceahlău, salvamontiștii sunt greu încercați, mai ales că a crescut numărul turiștilor. Dacă în 2012 în zonă veneau, anual, aproximativ 12.000 de turiști, în 2019 numărul lor a trecut de 70.000.

