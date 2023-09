Vocea României începe vineri, la PRO TV și pe VOYO. Se anunță un nou sezon plin de emoții și adrenalină

Show-ul Vocea României va fi difuzat din 8 septembrie, în fiecare seară de vineri, de la ora 20.30 la PRO TV. Cel de-al 11-lea sezon este unul plin de surprize, dar și de schimbări.

Fiecare antrenor are, la rândul lui, câte un vocal coach care o să îi ajute pe concurenți să ajungă la cea mai bună versiune a lor.

Smiley va fi ajutat de Alina Dincă, cea care a fost alături de el încă din 2011.

„Am început să lucrez alături de Smiley încă din primul sezon Vocea României. Era prin 2011, parcă. După participarea mea în primul sezon Românii au talent, unde am ajuns până în finală, am avut șansa de a mă face remarcată de producătorii emisiunii, care i-au propus lui Smiley să mă ia în echipa lui, la Vocea României. Am rezonat imediat și îi mulțumesc de fiecare dată când am ocazia pentru încrederea pe care mi-o oferă încă din prima zi în care ne-am întâlnit în studio și pentru șansa de a face parte dintr-o echipă minunată. Acum, calculați voi cam câți ani sunt de atunci și cam câte voci mi-au trecut prin mână, asta ca să nu-mi aduc eu aminte cât sunt de bătrână. Este adevărat că nu e ușor să lucrezi cu oamenii. Este o provocare, dar cu siguranță asta m-a făcut să fiu mai bună în meseria de antrenor vocal, să-mi doresc mai mult de la mine și să învăț din fiecare experiență. Fiecare concurent are caracterul lui, o tehnică mai mult sau mai puțin pusă la punct, unii au experiență cu publicul, alții urcă pentru prima dată pe scenă în fața unui microfon și a milioane de oameni, flexibilitatea de a învăța lucruri noi nu e mereu la ea acasă, însă, de-a lungul timpului am învățat să fiu și psiholog și să încerc să înțeleg mai departe de „el, concurentul” și așa am reușit să fiu prietena lor, apoi antrenorul lor. Anul acesta, se anunță un sezon cu voci minunate și diverse. Nu știu dacă am avut atâta diversitate până acum la Vocea României, iar asta sunt sigură că va ține românii cu sufletul la gură, în fața televizoarelor. În echipa Smiley, așa cum v-am obișnuit, veți asculta voci superbe, veți vedea momente memorabile și veți fi triști pentru fiecare concurent care va părăsi competitia de-a lungul ei. Asta pentru că avem în echipă oameni cu lipici, de care nu ai cum să nu prinzi drag. Abia așteptăm să ascultați și să vedeți ce am pregătit”, a spus Alina.

Vocea României începe vineri, 8 septembrie 2023, la PRO TV și pe VOYO!

Dată publicare: 05-09-2023 20:35