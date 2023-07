Sezonul 11 Vocea României vine cu strategii și alianțe noi! Horia Brenciu și Theo Rose, pe scaunul dublu!

Sezonul 11 aduce noi strategii și schimbări într-o alianță memorabilă: Horia Brenciu și Theo Rose în scaunul dublu.

„Sezonul 11 Vocea României ne găsește altfel pe toți. Pe mine mă găsește tânără mamică, însoțită de un tânăr domn cu experiența multor sezoane de Vocea, pe care publicul abia l-a așteptat să revină în echipă: Horia Brenciu. Mă leagă multe amintiri de Horia. Este unul dintre oamenii care au crezut cel mai mult în mine și l-am sunat adesea pentru câte un sfat sau o părere sinceră. Vocile ni se potrivesc perfect. Mai rămâne să vedem cum ne potrivim în alegeri. E o combinație care sperăm să ne ofere toată libertatea și inspirația în creație pentru acest sezon”, a spus Theo Rose.

„Pentru mine, o invitație la Vocea României ca antrenor este o mare bucurie! Am participat la 4 ediții, din care am câștigat 2. Chiar mi-era dor să trăiesc la maxim fiecare apăsare de buton și întoarcere de scaun! Nu mai vorbesc de voci… Când am aflat că voi fi pe același scaun cu Teodora, m-am bucurat și mai tare. După un podcast cu ea, anul trecut, la „LUCRURI SIMPLE” și după colaborarea pe piesa „DACĂ AI ȘTI”, Vocea României, alături de Theo e o continuare absolut firească!”, a spus Horia Brenciu.

Filmările pentru sezonul 11 Vocea României vor începe în curând.

Dată publicare: 17-07-2023 11:19