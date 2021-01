Vlad Voiculescu anunță controale: 30% din vaccinări au fost făcute în afara platformei

O treime din vaccinările de până acum au fost făcute în afara platformei de vaccinare, iar ministrul sănătății anunță controale și sancțiuni pentru persoanele responsabile.

„E limpede ca nu poate România sa fie sat fără câini, am vorbit cu premierul pentru introducerea unor sancțiuni pentru cei care trebuie să verifice dacă strategia guvernului este respectata la centrele de vaccinare. Îi asiguram pe șefii de centre de cercetări disciplinare” dacă aceștia nu au respectat normativele în vigoare, a declarat ministrul Vlad Voiculescu.

Ministrul sănătății a amintit de prioritatea persoanelor vulnerabile în etapa a doua de vaccinare și de recenta hotărâre a guvernului, care limitează la 25% procentul angajaților din domeniile considerate de risc care se pot vaccina acum. Însă, această decizie nu a fost respectată, a spus Voiculescu,

„Se vor face echipe mixte de control ale DSP și corpul de control al ministrului pentru a verifica cum stau lucrurile in fapt” a anunțat Voiculescu.

1353 de persoane au fost vaccinate în perioada 15-23 ianuarie deși erau persoane eligibile pentru etapa a treia, a mai spus ministrul. ”Știm, din presă, ca s-a întâmplat să sară peste rand” a adăugat ministrul, explicând că în acest moment sunt două vulnerabilități în sistemul de vaccinare.

„30% din vaccinări sunt în afara platformei de programare - puse împreuna sunt 30% in registru național de vaccinare si nu în platformă. Sunt centre de vaccinare care nu sunt informatizate, se trec pe hârtie lucrurile. Faptul ca oamenii merg direct la centru, fără sa se înscrie in registru reprezinta o vulnerabilitate, 30% este mult, trebuie sa mergem către o digitalizare, o asigurare ca vaccinurile merg către cei mai vulnerabili. (... ) Este jenant, am discutat cu premierul, trebuie să-i protejăm pe cei vulnerabili. Restul, cu tot dragul, trebuie să poată să mai aștepte” a mai spus Voiculescu.

Acum avem mai puține doze decât am avea nevoie, autoritățile nu trebuie sa rămână pasive, vorbim despre inechități, șansele unei categorii sociale față de alta” explicat Voiculescu cea de-a doua vulnerabilitate.



„Avem mai multe centre cu circuit închis decât deschis, doar anumite categorii se pot programa, lucrul acesta ne îngrijorează, nu e o hotărâre de guvern care sa fi aprobat așa ceva. Ministerul sănatății va evalua toate centrele de vaccinare, fie le deschidem pentru toată lumea, fie le închidem. O excepție ar fi păstrarea unui centru inchis cu puține fluxuri, pentru rapel” a precizat Voiculescu