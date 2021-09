Viticultorii, în criză de zilieri pentru a culege podgoriile în acest an

Se apropie vremea culesului în podgoriile din țară, însă tot mai puțini doritori se înscriu. Viticultorii abia dacă reușesc să găsească jumătate din zilierii de care au nevoie, chiar dacă îi plătesc bine și le asigură transport și mâncare.

Într-o podgorie din Silagiu, județul Timiș, culesul se face manual. Sunt alese cele mai sănătoase boabe așa că ar fi nevoie de zeci de zilieri, însă oamenii sunt greu de găsit.

Ghiță Ilca, inginer cramă: "Plătim, din când în când mai oferim o masă caldă. E o muncă totuși frumoasă, în aer liber, ținând cont și de pandemie, probabil nu le place munca și asta ar fi prima cauză."

Fiecare zilier primește câte 100 de lei, plus banii de transport, iar angajatorul le plătește toate taxele. Și totuși sunt puțini zilieri care văd în cules un venit stabil asigurat timp de 2 luni până la finalizarea recoltei.

Reporter: "Cum este această muncă?"

Muncitor: "Foarte frumoasă, abia am așteptat, e în aer liber."

Și în Murfatlar a început goana după zilieri. S-au găsit în această podgorie 15 din cei 30 de zilieri necesari. Orice om lipsă, înseamnă pentru viticultori întârzierea recoltatului și riscul de a pierde din calitatea producției.

Ion Vladoi, viticultor: "Cu cât avansează numărul de zile se acumulează mai mult zahăr și se diminuează acidicatea din must ceeace duce implicit la pierderea calității vinului."

Și la Ciumbrud, în județul Alba, este nevoie de 40 de oameni.

Sergiu Savu, vinificator cramă: "Oameni pe care nu îi avem și am observat un trend descendent de la an an. Am crescut și tarifele, este o remunerație mult mai mare, pe lângă bani le oferim vin la alegere orice vin."

Proprietarul unei podgorii din Ighiu a anunțat, în schimb, pe Facebook, că este binevenit oricine vrea să se simtă bine în vie cu condiția să dea o mâna de ajutor.

Ovidiu Negrea, proprietar vie: "Noi ne-am gândit la un program de a invita turiști sau oameni cu drag de natură să participe la culesul viței de vie. Programul se cheamă "Voluntar în vie" și ne-am propus să aducem oameni care să ne ajute, să ne sprijine și noi în schimbul acestui ajutor, le oferim bucate tradiționale."

Majoritatea cramelor se confruntă cu aceeași problemă, iar unii proprietari sunt dispuși să aducă zilieri și de la sute de km distanță în schimbul a 100 de lei pe zi și vin sau struguri la plecare.