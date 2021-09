LIVE VIDEO. România–Liechtenstein, duminică, în direct la PRO TV, de la 21:45. Meciul va fi arbitrat de o brigadă feminină

Getty

România întâlneşte Liechtenstein, duminică, pe Arena Naţională, în grupa J a din preliminariile CM-2022. Meciul va fi arbitrat de o brigadă feminină, o premieră pentru "tricolori". De asemenea, la acest meci revin şi fanii pentru naţională.

O brigadă feminină din Ucraina va arbitra acest meci, la centru fiind Katerina Monzul, iar Marina Striletska şi Svitlana Gruşo arbitri-asistenţi. Al patrulea oficial va fi Liudmila Telbuh.

Monzul are 40 de ani, este originară din Harkov şi licenţiată în arhitectură şi planificare urbanistică. În noiembrie 2020, ea a condus brigada feminină de la San Marino – Gibraltar, partidă din Liga Naţiunilor, primul meci internaţional cu caracter oficial având femei arbitru. Din 2016, Mozul arbitrează în prima ligă masculină din Ucraina, fiind prima femeie-arbitru din istoria competiţiei. Ea este arbitru FIFA din 2004, a condus finala Ligii Campionilor în fotbalul feminin în 2014, an în care a fost votată de IFFHS pe locul 2 în topul mondial al arbitrelor. Ulterior, a arbitrat finala Cupei Mondiale de fotbal feminin în 2015, fiind votată în acel an numărul 1 în arbitrajul feminin mondial.

Tot pentru prima dată în România la un meci al echipei naţionale va fi activ sistemul de asistenţă video pentru arbitraj.

În camera VAR vor fi arbitrul Ievgenii Aranovksii (Ucraina) şi arbitrul asistent Viktor Matiaş (Ucraina).

La aproape doi ani de la ultimul meci cu fani ai României pe Arenă, tricolorii vor întâlni Liechtenstein având susţinerea suporterilor în tribune.

Conform legislaţiei în vigoare, la meci pot asista spectatori din următoarele categorii:

Persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.