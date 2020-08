Violeta Alexandru: Guvernul va lua „în echipă” decizia de sesizare a CCR privind alocaţiile

O decizie de sesizare a Curții Constituționale cu privire la dublarea alocațiilor pentru copii va fi luată „în echipă” de Guvern, a spus ministrul muncii, Violeta Alexandru.

Violeta Alexandru a precizat că Guvernul a decis dublarea etapizată a alocaţiilor "în linie cu litera şi spiritul” Constituţiei.

„O decizie pe această chestiune o vom lua în echipa guvernamentală şi o vom anunţa public”, a declarat Violeta Alexandru, marţi seară, la TVR, referindu-se la sesizarea CCR, arată news.ro.

În acest moment este în vigoare legea promovată de PSD, anul trecut, care prevedea dublarea alocaţiilor cu data de 1 septembrie 2020, de la 150 la 300 de lei.

Însă, Guvernul a emis o ordonanță de urgență pentru creșterea pe etape a alocațiilor pentru copii, iar premierul Orban și alți oficiali au explicat că nu sunt fonduri în timpul pandemiei de coronavirus pentru dublarea, dintr-o dată, a alocațiilor.

Camera Deputaților a respins, săptămâna trecută, ordonanța de urgență pentru creșterea etapizată a alocațiilor, în calitate de for decizional.

În aceste condiții, singura cale de atac a Guvernului este Curtea Constituțională.

Decizia de sesizare a Curții trebuie însă bine cântărită la Palatul Victoria, a spus Violeta Alexandru.

Tocmai responsabilitatea echipei guvernamentale nu permite majorări de venituri fără acoperire, a explicat ministrul muncii.

„Politica populistă de a dubla, de a tripla peste noapte, ne face rău în primul rând pentru că bulversează bugetul, nu are o implicare a sursei bugetare şi practic scindează societatea (...) În a doilea rând, ne pune pe noi ca şi când am fi în defensivă şi nu este cazul; am crescut alocaţiile şi vor ajunge la dublare în etape. (...) a dubla, a tripla.. de ce nu ne-am fi dorit, pentru că suntem în an electoral, să facem un gest de populism? Pentru că suntem responsabili”, a mai spus ministrul muncii.

În situaţia în care CCR va decide că alocaţiile trebuie dublate, liberalii nu vor contesta decizia CCR, a adăugat ea.