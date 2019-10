Mașinile cu normă de poluare sub Euro 3, interzise complet în Capitală din 2022

Vinieta pentru centrul Bucureștiului a fost adoptată, joi, de consilierii muncipali.

UPDATE 12.58: Din 2022 mașinile cu norme de poluare non euro, euro 1, euro 2 vor fi interzise complet în București din 2022, în timp ce mașinile Euro 3 vor fi interzise din 2024.

De asemenea, mașinile Euro 4 vor plăti taxa din 2021, potrivit deciziei consilierilor municipali.

UPDATE 12.35: ALDE propune un amendament extrem de dur la vinieta Oxigen. Consilierii ALDE propun ca mașinile non euro, euro 1, euro 2 să fie interzise în tot Bucureștiul de la 1 ianuarie 2022 și nu doar din zona centrală.

Din 1 ianuarie 2024 ar urma să fie interzise complet, din tot Bucureștiul și mașinile cu norma de poluare Euro 3.

Consilierii PSD și ALDE se află în acest moment la negocieri.

Consilierii municipali s-au întrunit în şedinţă joi, de la ora 11:00, pentru a dezbate mai multe proiecte, printre care și cel privind introducerea vinietei "Oxigen" de acces şi circulaţie în Bucureşti.

Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat joi că că taxarea motoarelor Euro 4 va fi amânată până în 1 ianuarie 2021.

Potrivit proiectului inițial, toate maşinile cu normă de poluare sub Euro 5 urmau să plătească vinieta "Oxigen" de acces şi circulaţie în Bucureşti. Pentru vehiculele cu norma de poluare Euro 5, Euro 6, pentru cele electrice şi hibride, accesul în Bucureşti va fi permis fără restricţii pe toate arterele.

Pentru automobilele non-euro, Euro 1 şi Euro 2, accesul va fi interzis în Zona de Acţiune pentru Calitatea Aerului.

USR a anunțat că nu votează taxa de vinietă dacă nu-i sunt aprobate o serie de amendamente:

- modificarea grilei tarifare, astfel încât plata să se facă în funcţie de numărul de zile în care maşina este utilizată propriu-zis;

- înfiinţarea de benzi unice în Zona de Acţiune pentru Calitatea Aerului (ZACA) şi respectarea lor;

- exceptarea parcărilor tip park&ride de la zonele unde taxa este obligatorie;

- utilizarea fondurilor colectate prin taxă exclusiv pentru lucrări, investiţii şi proiecte din domeniul protecţiei mediului care contribuie direct sau indirect la îmbunătăţirea condiţiilor de transport şi a calităţii aerului;

- informarea constantă a publicului cu privire la nivelul de poluare şi informarea cu privire la rezultatele aplicării acestei taxe la şase luni de la introducerea ei.

Nici PNL nu votează taxa, susținând că Primaria nu deține informații despre nivelul poluării din Capitală și nu a luat nicio măsură pentru a îmbunătăți transportul in comun.

Taxele prevăzute pentru șoferi

Vinieta Oxigen poate fi plătită pe zi, costă 5 lei, sau sub formă de abonament pentru o lună, jumătate de an sau un an.

Pentru maşinile Euro 3, un abonament pentru un an, de exemplu, este 700 de lei, iar pentru Euro 4.500 de lei.

Maşinile non Euro, Euro 1 şi Euro 2 sunt considerate poluante şi nu au voie să circule în centru. iar pentru restul oraşului proprietarii trebuie să achite vinieta Oxigen, la fel, indiferent de numărul de înmatriculare. Aceasta costă 15 lei pe zi, iar pe un an abonamentul costă:

- 1.900 de lei pentru maşinile non Euro

- 1.700 pentru Euro 1

- 1.500 pentru Euro 2