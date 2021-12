Un nou scandal cu Șoșoacă. S-a certat cu o jurnalistă de la Rai 1 și a chemat poliția la 112

Agerpres

Senatoarea independentă Diana Șoșoacă este protagonista unui nou scandal, însă, de această dată cu ecouri internaționale.

Parlamentarul a chemat poliția prin intermediul numărului de urgență 112 după ce s-a certat cu echipa de filmare a unei jurnaliste de la televiziunea italiană Rai 1.

”Pe scurt. S-a intrat peste mine în casă de către o echipă de jurnaliști care se pretau a fi din Italia” - a declarat Șoșoacă unor jurnaliști români, care au venit să afle ce se întâmplă.

Șoșoacă susține că nu au fost respectate ”datele prin care noi am stabilit interviul, adică să răspund la 3 întrebări, să se desfășoare în limba română, cu traducere din partea doamnei Marinescu”.

Mai mult, senatoarea afirmă că soțul ei a fost lovit de câțiva polițiști, care ”l-au imobilizat și l-au dat cu capul de ușă și i-au băgat mâna în gât”, astfel că acesta și-ar fi pierdut cunoștiința ”4 sau 5 secunde”.

”Și am fost nevoită, pentru că doamna jurnalistă Lucia Goracci a început să urle și să amenințe că o să cheme ambasada și o să-mi arate ea mie, ce-o să-mi facă. Am solicitat intervenția 112, este totul filmat, a venit poliția. Doamna Goracci, între timp, a ieșit, a plecat. Am rămas cu ceilalți doi, un camareman care a zis că e de origine sârbă și încă unul care nu știu ce făcea, de origine turcă. Ei vorbeau în engleză, de aceea am și sunat la 112, zic, dacă sunteți de la Rai Uno de ce nu vorbiți în italiană?

A venit poliția, i-am prezentat pe scurt cazul. În timp ce vorbeam, că eram și pe LIVE, pe înregistrare, a mai venit o echipă de polițiști, care a deschis ușa locuinței mele, și în acel moment i-au făcut culoar doamnei jurnaliste, care s-a întors filmând, a intrat efectiv în casa mea, deși i-am interzis și am solicitat poliției s-o dea afară. A filmat înăuntrul casei masle fără acordul meu, da, e proprietatea mea, e cabinetul meu de avocatură, este proprietatea mea personală, și am spus scoteți-o afară, dați-o afară. Ea a venit în mine, m-a lovit cu mâna și cu piciorul, deci am două lovituri, una aici, una la picior, urlând că eu îi sechestrez pe cei doi, care cei doi vorbeau cu poliția. Deci cum puteam eu să-i sechestrez pe cineva care vorbea cu poliția?

Și am spus vă rog frumos scoteți-o afară. În momentul în care ea s-a năpustit asupra mea, soțul meu a spus dacă voi nu o dați afară din proprietatea mea, din proprietatea noastră, o dau eu, că deja se repede la soția mea, a pus mâna pe ea. Și în momentul ăla poliția, în loc s-o ia pe ea să o dea afară, trei polițiști au sărit pe soțul meu, l-au imobilizat și l-au dat cu capul de ușă și i-au băgat mâna în gât. A avut 4 sau 5 secunde în care și-a pierdut cunoștiința, el nu știe în acel moment ce s-a întâmplat.” - a declarat Șoșoacă.

Poliția a transmis un comunicat, în care precizează faptul că, în acest caz, au fost întocmite deja două dosare penale.

”În data de 10 decembrie 2021, prin apel 112, o persoană a reclamat că la sediul cabinetului său de avocatură s-a prezentat o echipă a unei televiziuni străine, iar pe fondul întrebărilor adresate, cu privire la realizarea interviului, s-a declanșat un conflict. La fața locului s-au deplasat, de urgență, polițiști din cadrul Secției 4.

În cauză au fost întocmite două dosare penale, unul pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ultraj, iar cel de al doilea urmează a fi înaintat către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în vederea stabilirii situației de fapt” - se arată în comunicatul poliției.