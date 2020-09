Reacția unei șoferițe când TIR-ul i-a luat foc într-o curbă periculoasă. „S-a înroşit bordul”

Un TIR a fost cuprins de flăcări uriașe, joi dimineață, pe Drumul Naţional 72, între Ploiești și Târgoviște. La volan se afla o femeie de 42 de ani, care a simțit un miros puternic de fum şi a coborât imediat din cabină.

În acel moment se afla într-o curbă periculoasă. Focul s-a extins repede şi, după câteva clipe, toată maşina ardea.

Flăcările au izbucnit înainte de a se lumina. La volanul TIR-ului se afla o femeie în vârstă de 42 de ani, care încărcase mastodontul din Ploieşti cu băuturi răcoritoare carbogazoase şi se îndrepta spre Piteşti.

Maria Drăguț, şoferiţa tirului: "Probabil de la instalaţia electrică, au pornit flăcările direct din spatele cabinei. Am rămas fără aer, fără frâne, abia am reuşit să opresc. Inspecţia tehnică am făcut-o, nu este o lună de zile. S-a înroşit bordul şi au pocnit flăcările."

Şoferiţa spune că a folosit imediat toate extinctoarele din dotare, dar n-a avut sorți de izbândă în fața focului ameninţător. Cabina mastodontului a fost înghiţită de vâlvătaie în câteva clipe, iar mare parte din marfă a fost făcută scrum.

Citește și O fetiță a fost zdrobită în curtea casei de un TIR fără frâne care a rupt gardul

Plt.adj. Alin Petrache, şef Detaşamentul de pompieri Moreni: "Incendiul se manifesta în totalitate la cabina TIR-ului şi la aproximativ jumătate din remorcă."

Femeia a reuşit să se salveze la timp din calea flăcărilor şi a coborât din cabina TIR-ului. Din păcate însă, flăcările s-au extins cu repeziciune şi au cuprins în scurt timp întregul autovehicul. La faţa locului au ajuns pompierii care au reuşit să lichideze incendiul. Acum aceştia urmează să stabilească exact care a fost cauza care a dus la producerea valvătăilor.