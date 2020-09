Ciocnire violentă între un camion și un tir în Dâmbovița. Cum s-a produs coliziunea

Pagube însemnate au rămas în urma unui camion scăpat de sub control într-o localitate din Dâmbovița. Mastodontul a lovit un TIR, care a fost aruncat în clădirea primăriei, apoi vehiculul s-a oprit la doi pași de o casă.

La volan se afla un bărbat de 50 de ani, care spune că nu avea viteză și nu știe cum s-a ajuns la un asemenea dezastru.

Şoferul camionului a pierdut controlul asupra volanului pe Drumul Naţional 71, în centrul localităţii Moțăieni. Omul descărcase marfa la o fabrică din apropiere şi se îndrepta spre Târgovişte. Doar că, la un moment dat, a intrat pe celălalt sens de mers, unde a lovit puternic TIR-ul.

Ninel Petre, șoferul camionului: "N-am avut telefonul, ceva în mână, nu mi-am luat privirea de la volan. Am virat stânga, a venit colegul din faţă şi n-am mai avut timp. N-aveam viteză, că dacă aveam mă duceam în casă."

Tânărul de 29 de ani aflat în cabina TIR-ului spune că în zadar a încercat să evite impactul.

Citește și Doi pietoni au fost loviți în plin de un șoder de 76 de ani. Unul dintre ei a murit

Iulian Iuga, şoferul TIR-ului: "Am văzut că bascula a intrat în şanţ, în capătul de pod şi la un moment dat l-am văzut frontal în mine. Eu ca să nu intru în coliziune frontală, am tras dreapta, am intrat în şanţ, el tot a intrat peste mine şi s-a dus în casă, la oameni."

Tir-ul a fost proiectat în clădirea primăriei, iar camionul a pus la pământ două garduri şi s-a oprit la câţiva centimetri de o casă.

George Georgescu, proprietarul gardului distrus: "Soţia a fost chiar aici, la trei metri, cu copilul în braţe. A intrat, a adormit la volan."

Martor: "Am zis că a picat un avion. Cred că l-a luat somnul."

Martor: "Din neatenţie a luat puţin şanţul, a dezechilibrat-o, când a ieşit din șanț a luat capul de pod acolo l-a agăţat pe el. Acesta a vrut să evite şi a intrat aici."

Cei doi şoferi au fost testaţi de poliţişti cu aparatul etilotest, iar rezultatul a arătat că nu au consumat alcool. Ulterior au fost duşi la secţie, pentru audieri. Din fericire, în urma accidentului nu au rezultat victime omeneşti, însă pagubele sunt consistente.