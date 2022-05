VIDEO. La o televiziune de stat din Rusia se cere trecerea la „socialism militar”, cu toate resursele controlate de guvern

Comentariile lui Konstantin Sivkov au subliniat că totul trebuie controlat de regimul de la Moscova condus de Vladimir Putin, inclusiv pământul și fabricile, în contextul în care războiul din Ucraina costă Rusia 900 de milioane de dolari, conform Newsweek.

„Sistemul nostru actual al pieții economice este nepotrivit pentru nevoile Forțelor noastre Armate și ale întregii țări în aceste condiții. Trebuie să trecem la alt sistem și îl voi numi provizoriu ‘socialism militar’, dar orice alt nume ar putea fi folosit de asemenea,” a spus Sivkov sâmbătă la Rusia 1.

„Toate resursele strategice, fără excepții, precum pământul, fabricile și tot restul trebuie puse sub control guvernamental și dezvoltate conform unui plan centralizat,” a adăugat acesta.

Sivkov a mai spus că armele folosite de Rusia „trebuie să fie produse”, adăugând că trebuie să „ne adaptăm industriile urgent, urgent la o economie de vreme de război”.

Un video care a surprins comentariile lui Sivkov a fost postat pe Twitter de Julia Davis, un analist al industriei media din Rusia.

Meanwhile on Russian state TV, military experts are concerned that Russia's current economy is unfit to meet the needs of its Armed Forces. One expert advocated the urgent need to move on to "military socialism" and a "wartime economy," with government in charge of everything. pic.twitter.com/vQf9uSV4Pr