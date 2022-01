VIDEO. Ce se aude pe străzile din Almatî. „Am văzut cadavre în unele autoturisme”

Getty

Pe străzile din Almatî încă se aud focuri de armă, deși vineri nu au mai avut loc manifestații violente pe străzile celui mai important oraș kazah.

Ordinea a fost restabilită în Kazahstan şi situaţia s-a stabilizat, dar persistă focare de rezistenţă ale participanţilor la revolte în diverse oraşe, a declarat vineri un reprezentant al administraţiei prezidenţiale de la Nur Sultan.

„Puteți auzi împușcăturile, dar poate că militarii sau polițiștii trag în aer ca să avertizeze oamenii să nu se apropie de piață. Nu am văzut proteste astăzi (vineri, n.r.) în Almatî. Nu putem spune că este liniște, pentru că am auzit împușcături și explozii. Astăzi, când mergeam cu mașina pe străzi, am văzut cadavre în unele autoturisme. Poate că aceste persoane au trecut să spargă cordonul poliției în timpul ciocnirilor violente, sau poate că au fosr prinși pur și simplu în mijlocul confruntărilor ”, a relatat reporterul BBC Abdujalil Abdurasulov.

Cel putin 3.000 de manifestanți au fost arestați până acum. Oficial, au murit 18 polițiști, iar potrivit autorităților, câteva zeci de "criminali înarmați" au fost lichidați.

Într-o scenă, manifestanţii au folosit o maşină ca să spargă cordonul de scutieri, apoi au atacat prin breşa formată. De altfel, soldaţii trimişi în stradă au trecut prin multe momente de panică.

În toate marile oraşe, trupele speciale au organizat peste 70 de puncte de control, unde sunt legitimaţi toţi cei care trec prin zonă. Rusia a detașat în jur de 3.500 de militari în fosta republică sovietică.

„Este cu adevărat înfricoșător, ne simțim în pericol. Nu suntem protejați de statul nostru. Se vede eșecul statului în general”, a declarat o femeie kazahă pentru BBC News.

Cele mai violente ciocniri între manifestanți și forțele de ordine au avut loc lângă fosta reședință prezidenţială și lângă primărie.Cele două clădiri au fost incendiate.

Încă nu este clar cine sunt persoanele care s-au luptat cu forțele de ordine. Protestatarii spun că manifestațiile lor sunt pașnice și că autoritățile au provocat violențele.