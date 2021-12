Victor Socaciu este condus astăzi pe ultimul drum. Ducu Bertzi: Este un moment foarte, foarte greu pentru noi”

Cântărețul folk Victor Socaciu este condus pe ultimul drum, iar slujba de înmormântare este una discretă, la care participă doar membrii familiei si prietenii foarte apropiați. Sicriul cu trupul neînsuflețit a ajuns la Cornu.

Este o slujbă restrânsă, însă la căpătâiul artistului au venit membrii familiei, soția, copiii, dar și prietenii, colegii cu care a împărțit scena și alături de care a împărțit foarte multe zâmbete și bucurii în inimile iubitorilor muzicii folk.

Oamenii au adus un ultim omagiu artistului, au venit cu flori, cu coroane, inclusiv cu o chitară plină cu trandafiri care a fost depusă la căpătâiul artistului.

Cântărețul va fi înmormântat la Cornu, unde și-a petrecut ultimii 10 ani, cei mai frumoși ani spuneau membrii familiei. Aceasta a fost dorința acestuia, de a fi înmormântat la Cornu.

Era un om destul de riguros, un artist riguros și un foarte bun organizator, după cum spun colegii de scenă.

Adrian Mărăcineanu, vicepreședintele Asociației Foștilor Parlamentari: Am fost colegi, dânsul a fost deputat în mandatul 2008-2012 și aș vrea să menționez pentru toți cei care ne ascultă sau ne văd că îl regretăm enorm pe Victor, iar el a fost nu numai un artist deosebit, dar și un deputat foarte activ. A fost vicepreședintele Comisiei pentru Cultură, a avut trei inițiative de legi foarte importante, dar, cel mai important, pentru care i-a mulțumit și Academia Română, a fost proiectul pentru Legea culturii naționale care se sărbătorește pe 15 ianuarie. Deci, a fost și un deputat foarte activ. Un om care a depus suflet nu numai în cultura muzicală, dar și pentru cultura națională. Îl regretăm, sunt emoționat și vă spun cu inima frântă, din partea colegilor am venit cu o coroană cu panglică tricoloră, cu toții îl regretăm și va rămâne în sufletul nostru. Era un om deschis, un om cald, un om calm. Dumnezeu să-l ierte! Era apropiat, prietenos, gata oricând să ofere o mână de ajutor. Am ținut legătura cu el în continuare, fiind vicepreședintele Asociației Foștilor Parlamentari, aveam o acțiune. Din păcate, el a plecat de lângă noi acum și, sigur că, îl țineam la curent cu mersul problemelor care ne priveau pe toți. Regret enorm și în numele colegilor transmit condoleanțe familiei și ne pare rău că nu mai e lângă noi.

Ducu Bertzi: Este, sigur, un moment foarte, foarte greu pentru noi. Victor mi-a fost un foarte bun prieten timp de foarte mulți ani, peste 40 de ani. Mi-a fost coleg de scenă 40 de ani. Mai ales în ultimii ani am avut o serie de concerte împreună care au fost urmate de succes și lucrurile care trebuiau să meargă mai departe s-au oprit. Am sperat că după ce trece perioada pandemiei să reluăm proiectele noastre. Eu cu el mă sfătuiam tot timpul când voiam să organizăm un festival sau un turneu, fiindcă era un foarte bun coleg, un foarte bun organizator. Eu contam pe el și el conta pe mine, ne sprijineam unul pe altul. E foarte greu. Foarte, foarte greu. Era un artist complet, era foarte riguros cu prezența lui pe scenă, ținea, ca și noi toți, să avem o prezență bună pe scenă și asta ne dădea și o siguranță pe scenă, când știam că toți ne facem treaba foarte bine. El avea această rigoare, iar populistic, cele mai frumoase cântece de dragoste din muzica folk le-a scris Victor. Chiar a lăsat o moștenire frumoasă.

De altfel, Victor Socaciu avea mai multe proiecte în lucru, însă acestea au fost oprite din cauza pandemiei.

Oamenii care au vrut să-i aducă un ultim omagiu au venit zilele trecute inclusiv la Palatul Parlamentului pentru că Victor Socaciu a fost parlamentar timp de patru ani, dar și la Sala Palatului, acolo unde sicriul cu trupul neînsuflețit al artistului a fost depus.

Victor Socaciu s-a stins din viață la vârsta de 68 de ani, într-un spital din Capitală. Suferea de diabet, avea mai multe afecțiuni, iar în primăvară a avut inclusiv Covid-19, dar după trei săptămâni a reușit să învingă boala.