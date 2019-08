Victimele accidentului din Bihor sunt cetățeni din R.Moldova. Se îndreptau spre Cehia

Un cumplit accident de circulaţie a avut loc, joi dimineață, în judeţul Bihor. Doi oameni şi-au pierdut viaţa şi alţi şapte au fost răniţi, după ce un microbuz a intrat într-o depăşire riscantă, a ajuns pe contrasens şi s-a izbit frontal de un TIR.

La faţa locului au fost trimise mai multe ambulanţe, care i-au preluat urgent pe răniţi, majoritatea din Republica Moldova.

Accidentul s-a produs puţin după ora 6 dimineaţa, într-o curbă de la intrarea în localitatea Uileacu de Criș.

Şoferul microbuzul înmatriculat în Republica Moldova a intrat într-o depăşire riscantă. Atât el, cât şi pasagerul care stătea în spatele lui au pierit în impact.

Martor: „Am auzit dintr-o dată o bubuitură, la care am ieşit afară să văd ce s-a întâmplat şi am văzut că s-a ciocnit un camion cu un microbuz. Erau doi oameni scoşi afară din maşină, cred că erau decedaţi. Am scos o persoană, alta n-am putut s-o scot pentru că era blocată între scaune, trei au ieşit ei singuri afară din microbuz.”

Localnică: „Era o altă femeie, nu ştiu, în şanţ, aşa cu spatele, o vrut să se ridice, toată faţa cu sânge, o picat înapoi după aia.”

Ceilalţi şapte răniţi, o femeie şi 5 bărbaţi din microbuz, plus şoferul TIR-ului, au fost transportaţi de urgenţă la Spitalul Judeţean din Oradea.

Pasager: „Drumul bun, tot, am adormit, eu n-am văzut nimic ce s-o întâmplat.”

Reporter: „Când v-aţi trezit, ce-aţi văzut?”

Pasager: „Ce-am văzut, maşina stricată şi am ieşit calic. Șoferul mort şi un băiet mort."

Marius Țundrea, medic specialist UPU Oradea: „Pacientul de cod roşu a şi intrat în sala de operaţie, fiind cu splina ruptă, cealaltă pacienta va rămâne cu siguranţă internată, iar ceilalţi 5 pacienţi sunt cu contuzii şi posibile fracturi."

Moldovenii se îndreptau spre Cehia, unii la muncă, alţii în vizită la prieteni.

Mai mulţi şoferi de TIR, opriţi în coloana din cauza accidentului, spun că văzuseră microbusul intrând în depăşiri periculoase.

Șofer: „Colegii chiar au spus: „Microbuzul ăsta de Moldova a tot stat în depăşiri, de la Cluj tot a depăşit.”Şi asta cred c-a fost ultima.”

Șofer: „Microbuzul de Moldova mergea spre vamă, a intrat pe contrasens, am înţeles că a efectuat o depăşire sau ceva şi a intrat direct în TIR.”

Reporter: „De cât timp aşteptaţi?”

Șofer: „O oră jumate, aproape două."

Din cauza accidentului, circulaţia a fost oprită şi apoi deviată pe rute ocolitoare timp de aproape trei ore.

Microbuzul venea din Republica Moldova, iar şoferii care l-au văzut pe traseul Cluj Oradea spun că şoferul a riscat mult pe tot traseul şi a intrat în multe depăşiri periculoase. Din păcate, la un moment dat s-a izbit violent de acel TIR, apoi a fost proiectat într-un autoturism de pe marginea drumului. Cel mai probabil, oamenii mergeau în Cehia să muncească.

Nu se ştie deocamdată de câte ori conducea şoferul ori dacă era obosit. Toate aceste aspecte vor fi lămurite de anchetă deschisă de poliţişti.

Doi dintre răniţii care au ajuns la spital sunt în stare mai gravă. Autorităţile de la noi vor lua legătura, prin ambasadă, cu cele din Republica Moldova, pentru continuarea cercetărilor.

