Verificări la spitalele din țară, după incendiul de la Piatra Neamț. Ce nereguli s-au descoperit

În urma tragediei de la secția de Terapie Intensivă a Spitalului Județean din Piatra Neamț, autoritățile au demarat o serie de verificări la spitalele de stat din țară.

În urma acestor verificări, au fost descoperite secții fără autorizații de incendiu, dar și spitale în care lucrurile par să meargă bine.

Managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, Lucian Micu, a anunţat luni că îşi va înainta demisia din funcţie, marţi dimineaţă, “nu înainte de a să asigura că nu lasă lucrurile la întâmplare, ci că va exista o continuitate fără sincope”.

Zece pacienţi cu COVID-19, internaţi în secţia ATI a SJU Piatra-Neamţ, au murit într-un incendiu care a izbucnit, sâmbătă seara, în unul dintre saloane. Doi medici şi două asistente au fost răniţi în incendiu, unul dintre medici fiind transferat la un spital din Belgia

Giurgiu: Spitalul Judeţean de Urgenţă nu are autorizaţie de securitate la incendiu

Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu nu are autorizaţie de securitate la incendiu, conducerea unităţii medicale susţinând că modul în care a fost proiectată clădirea nu permite respectarea tuturor circuitelor funcţionale pentru obţinerea autorizaţiei.

"În ceea ce priveşte autorizaţia pentru securitate la incendiu, din nefericire, cu toate demersurile făcute de către noi, Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu nu are autorizaţie de securitate la incendiu. Proiectată şi construită la începutul anilor 1990, clădirea principală în care îşi desfăşoară activitatea Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu a avut destinaţia iniţială de bloc materno - infantil, aceasta fiind modificată ulterior. Modul în care a fost proiectată clădirea nu permite respectarea tuturor circuitelor funcţionale pentru obţinerea autorizaţiei, fiind necesare ample modificări care ţin de modul în care este structurată incinta spitalului. Conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu şi cadrele medicale asigură toţi pacienţii că sunt depuse toate eforturile pentru desfăşurarea actului medical în deplină siguranţă şi în cele mai bune condiţii", se arată într-un comunicat de presă emis luni de Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu.

În judeţ mai funcţionează Spitalul de Psihiatrie de la Vadu Lat care a făcut modificări, extinderi la ambulatoriu, iar această construcţie are autorizaţie de securitate la incendii, precum şi spitalele de Pneumoftiziologie de la Izvoru şi Spitalul orăşenesc Bolintin Vale care au clădiri vechi la care nu au survenit modificări şi nu a fost necesară solicitarea de autorizaţii de securitate la incendii, dar tot personalul a fost instruit cu privire la respectarea măsurilor PSI.

Potrivit conducerii Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu, Secţia de Anestezie şi Terapie Intensivă (ATI) a spitalului nu face parte din reţeaua unităţilor medicale destinate tratamentului persoanelor depistate pozitiv cu COVID-19.

Pacienţii cu noul coronavirus internaţi la Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu sunt trataţi în Secţia de Boli Infecţioase, unde se află în prezent 20 de pacienţi, aceasta fiind şi capacitatea maximă a secţiei.

Pacienţii care au COVID-19 din judeţul Giurgiu mai sunt primiţi şi la Spitalul orăşenesc din Bolintin Vale, care are 29 de locuri în saloane şi secţie ATI pentru aceştia cu şase paturi, iar pacienţii de la ATI sunt "ventilaţi cu tehnici neinvazive alternativ cu conectare la mască rezervor cu fluxuri mari".

Sălaj: Spitalele publice din judeţ, avizate sau autorizate din punct de vedere al securităţii la incendiu

Cea mai mare unitate spitalicească din judeţ, Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău, are avizele şi autorizările necesare din punct de vedere al securităţii la incendiu.

"Este obţinută autorizaţia de securitate la incendiu pentru corpurile de spitalizare din sediul central, iar pentru secţiile exterioare (strada Tudor Vladimirescu, nr. 24) este valabil avizul de securitate la incendiu, întrucât corpurile de clădire spitaliceşti se află în curs de reabilitare, cu excepţia Centrului de Sănătate Mintală, care deţine autorizaţie", au declarat luni, pentru AGERPRES, reprezentanţii Consiliului Judeţean Sălaj.

În acelaşi context, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Sălaj precizează faptul că avizele/autorizaţiilor de securitate la incendiu la spitale se remit pe clădiri/corpuri de clădire.

În ceea ce priveşte situaţia la zi a autorizării de securitate la incendiu de la nivel judeţean, potrivit ISU Sălaj, la Spitalul Orăşenesc Jibou este autorizat ambulatoriul, iar celelalte clădiri nu necesită autorizare, la Spitalul Şimleu Silvaniei autorizat este ambulatoriul şi a fost emis un aviz de securitate la incendiu pentru modernizări, iar la Spitalul de boli cronice Crasna este autorizat corpul A şi există un aviz pentru corpul B.

Specialiştii din cadrul Inspecţiei de prevenire a ISU Sălaj desfăşoară, în aceste zile, controale în spitale.

Olt: Pavilionul central al Spitalului Judeţean, unde funcţionează blocul operator şi ATI, fără autorizaţie la incendiu

Pavilionul central şi pavilionul materno-infantil de la Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Slatina, precum şi Secţia de pneumoftiziologie de la Scorniceşti funcţionează fără autorizaţie de securitate la incendiu, a precizat luni, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Olt, Alin Băsăşteanu.

În pavilionul central al SJU Slatina, funcţionează blocul operator şi secţia ATI, iar la această clădire sunt în derulare lucrări de reabilitare termică, urmând să fie înlocuite diferite instalaţii vechi.

Şi în blocul materno-infantil de la SJU Slatina sunt în derulare lucrări de reabilitări pe mai multe etaje.

Fără autorizaţie de securitate la incendiu funcţionează şi una dintre clădirile Spitalului Municipal Caracal (corpul spital), iar Spitalul Balş nu are autorizaţie la incendiu pentru lifturi şi modernizarea clădirii ambulatoriului.

"Pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, care are în administrare 13 clădiri, în Slatina şi Scorniceşti, au fost emise şapte avize de securitate la incendiu şi o autorizaţie de securitate la incendiu. Dintre cele 13 clădiri, secţia de psihiatrie, din municipiul Slatina, strada Trandafirilor, deţine autorizaţie de securitate la incendiu, la opt clădiri nu au fost executate lucrări de investiţii şi nu este necesară obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu, pentru secţia medicală este emis aviz de securitate la incendiu, iar blocul central, pavilionul materno-infantil şi secţia de pneumoftiziologie, din oraşul Scorniceşti, nu deţin autorizaţie de securitate la incendiu", a spus Băsăşteanu.

Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci are autorizaţie/aviz de securitate la incendiu pentru majoritatea clădirilor. Şi la Spitalul Corabia sunt autorizaţii sau avize de securitate la incendiu pentru clădirile în care s-au făcut investiţii.

Începând de luni, reprezentanţii ISU, dar şi reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică vor efectua controale vizând respectarea normelor privind apărarea împotriva incendiilor la secţiile ATI din Slatina şi Caracal.

La Spitalul Județean Focșani sunt respectate condițiile de securitate și siguranță

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Vrancea, Cătălin Dumitru Toma, a declarat luni, că a primit asigurări de la managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) "Sf. Pantelimon" Focşani că în unitatea medicală sunt respectate condiţiile de securitate şi siguranţă.

"Din ziua în care am devenit preşedinte al CJ am ţinut permanent legătura cu conducerea SJU Focşani, cu privire la necesităţile de finanţare, situaţia necesarului de cadre medicale şi alte aspecte de natură organizatorică. Astăzi (luni - n.red.) am primit asigurări de la managerul interimar că la Spitalul Judeţean nu sunt motive de îngrijorare pentru pacienţi, condiţiile de securitate şi siguranţă fiind respectate", a declarat Cătălin Toma într-un comunicat de presă.

Potrivit preşedintelui CJ Vrancea, SJU Focşani are, în scurt timp, secţia de Terapie Intensivă îşi va dubla capacitatea de primire a pacienţilor.

Cătălin Toma a efectuat, luni, o vizită la SJU Focşani, pentru a discuta cu conducerea unităţii despre diverse aspecte ale activităţii medicale din cel mai mare spital din judeţ.

Tot luni, la Spitalul Judeţean a venit în control şi o echipă a Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea, pentru a verifica instalaţiile electrice şi a instalaţiile de alimentare cu oxigen din secţia ATI.

Secţia de Terapie Intensivă a Spitalului Municipal Hunedoara, reabilitată şi sigură pentru bolnavi

Autorităţile locale din municipiul Hunedoara au verificat starea de siguranţă a secţiei de Terapie Intensivă de la Spitalul Municipal "dr. Alexandru Simionescu", din localitate, primarul şi managerul unităţii medicale apreciind că nu sunt probleme, pentru moment, în condiţiile în care aceasta a fost reabilitată total în ultimii trei ani.

"În ultimii trei ani au fost finalizate lucrările la toată secţia de Terapie Intensivă. Secţia este împărţită pe două niveluri: etajul întâi este pentru pacienţii non-COVID, cu 11 locuri, iar etajul al doilea este pentru pacienţii COVID-19 şi are şapte locuri. Investiţia totală pentru cele două niveluri a fost de 4,3 milioane lei. A fost finalizată în anul 2019 şi are toate avizele necesare de la ISU. Din punct de vedere al avizelor, Terapia Intensivă nu are nicio problemă, pe moment, şi sper că va fi aşa şi pe viitor", a declarat luni, pentru AGERPRES, managerul spitalului, Radu Budae.

Primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouţanu, a precizat că a efectuat un control în secţia de Terapie Intensivă încă din cursul zilei de duminică, menţionând că toate circuitele electrice sunt noi şi în parametri normali de funcţionare.

"Tragedia de la Secţia ATI din Piatra Neamţ ne responsabilizează pe toţi, în egală măsură. (...) Secţia ATI a fost modernizată de curând şi toate circuitele electrice sunt noi şi în parametri normali de funcţionare", a arătat primarul localităţii.