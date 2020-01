Vecina care a sunat la 112 pentru Cristina Țopescu: ”Fiți DECENȚI! Nu ați cunoscut-o!”

Unul dintre apropiații Cristinei Țopescu, Diana Maria, care se ocupa și de administrarea paginii publice de Facebook a fostei jurnaliste, a transmis un mesaj public după moartea ei.

Aceasta afirmă că era vecină și prietenă cu Cristina Țopescu, precizând că ea este cea care a sunat la 112 ca să anunțe că fosta jurnalistă nu răspunde la telefon de câteva zile.

În acest mesaj, Diana Maria mai susține că fiica celebrului comentator sportiv ”avea obiceiul de a schimba planurile in ultima secunda si sa nu sune. Avea mai multe invitații, nu știa unde va merge de Crăciun și Revelion. In plus, așa era Cristina. Cateva zile, cat au avut telefoanele baterie, suna in gol. Si s-a mai întâmplat asta de multe ori. Să nu dea semn si două săptămâni, apoi să sune și sa povestim”.

”Nu credeți prostiile de la tv! Cris nu s-a sinucis. A trecut Sus alături de cățeii ei, așa cum voia sa se întâmple cand ii va veni ceasul”, se mai arată în postarea de pe Facebook.

Îndrăgita jurnalistă Cristina Ţopescu a murit la vârsta de 59 de ani! Ea a fost găsită fără suflare, duminică seară, de oamenii legii, în locuinţa din Tunari, după ce o vecină a dat alarma, îngrijorată că nu a mai văzut-o de 3 săptămâni.

Mesajul complet postat pe pagina publică de Facebook a jurnalistei Cristina Țopescu:

”Numele meu este Diana Maria. Administrez pagina creată de mine pentru Cristina Topescu, in urma cu câțiva ani.

Cristina care imi este prietena și vecină. Eu am sunat la 112.

Dragi colegi de breaslă, vă rog să aveți decența de a avea răbdare și de a fi jurnaliști adevărați, nu hiene!

În cursul zilei de astăzi, 13 ianuarie, vă voi da informațiile reale despre ultimii 4 ani din viata Cristinei și despre cum am ajuns să sun la numărul de urgență. Nu vă așteptați la picanterii și mizerii! Vă mulțumesc anticipat.

Cris avea obiceiul de a schimba planurile in ultima secunda si sa nu sune. Avea mai multe invitații, nu știa unde va merge de Crăciun și Revelion. In plus, așa era Cristina. Cateva zile, cat au avut telefoanele baterie, suna in gol. Si s-a mai întâmplat asta de multe ori. Să nu dea semn si două săptămâni, apoi să sune și sa povestim. Astăzi am intrat in panică pentru că toate erau inchise, ori un telefon care sa nu mearga era pentru ea o dramă. Așa e Cris.

Fiți DECENȚI! Nu ați cunoscut-o! Am refuzat să furnizez informații hienelor cand m-am dus să îi pun o lumânare, pentru ca nimeni nu s-a gândit sa îi ducă Lumină! Nu voi apărea in public, nu voi face bani de pe urma Cristinei!

Totul va fi public. DECENT. Și nu credeți prostiile de la tv! Cris nu s-a sinucis. A trecut Sus alături de cățeii ei, așa cum voia sa se întâmple cand ii va veni ceasul.”

Decesul Cristinei Țopescu s-a produs în urmă câteva zile, conform autorităților. Până în acest moment nu se știe cauza.

Cristina Ţopescu a fost fiica îndrăgitului comentator sportiv Cristian Ţopescu. S-a născut la Oradea, în 1960, și a fost arestată în 1989 timp de 3 luni, după ce a fost prinsă încercând să fugă din ţară.

Cristina Ţopescu s-a făcut remarcată ca prezentatoare de știri, fiind crainică la Pro TV câțiva ani, apoi prezentatoare la Prima TV.

În 2013, ea a demisionat după ce s-a înscris în PSD. La acea vreme, jurnalista i-a mulțumit fostului președinte al PSD Ion Iliescu, care, potrivit acesteia, a fost primul om la care a mers să se sfătuiască atunci când a luat hotărârea de a intră în PSD.