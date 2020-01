Reacții după moartea Cristinei Țopescu: „Ne-a rugat să avem grijă de câini, dacă se întâmplă ceva”

Îndrăgita jurnalistă Cristina Ţopescu s-a stins din viaţă la vârsta de 59 de ani! A fost găsită fără suflare, duminică seară, de oamenii legii, în locuinţa din Tunari, după ce o vecină a dat alarma, îngrijorată că nu a mai văzut-o de trei săptămâni.

Vestea că jurnalista Cristina Ţopescu s-a stins din viaţă a venit ca un şoc pentru colegi şi prieteni.

O vecină a Cristinei Topescu a fost cea care a sunat dumincă seară, în jurul orei 22, la 112. Apelul a venit după ce femeia a început să se îngrijoreze, pentru că nu o mai văzuse pe Cristina de aproximativ trei săptămâni.

Oamenii legii au ajuns imediat la faţa locului şi au intrat în casă, unde au găsit-o pe Cristina Țopescu fără suflare. Pe trupul ei însă nu existau urme vizibile de violențe.

Kuki Bărbuceanu, preşedintele asociaţiei ARCA: Depresiile pe care le avem cu toţii. Toţi cei cărora ne pasă de animale, de planetă, de ce se întâmplă în ţara asta. Dar nici vorbă de speculaţii.

Reporter: Nu a fost nimic suspect?

Kuki Bărbuceanu: Absolut nimic.

Mai mult, colegii au crezut că este în vacanţă şi o aşteptau, luni, înapoi la muncă.

Horațiu Moldovan, secretar de stat în Ministerul Sănătății: "Nu știm să fi fost bolnavă, au fost sărbătorile, eu am fost plecat. Nu am fost la serviciu, am lucrat împreuna în ultimele 2 luni."

Alături de ea, în casă, anchetatorii au găsit şi doi dintre câinii jurnalistei, fără suflare. Alţi cinci au fost găsiţi în viaţă, însă slăbiţi. Un prieten mai vechi, membru al unei asociaţii pentru salvarea animalelor, a venit pentru a le oferi un nou cămin patrupedelor rămase în viaţă.

Kuki Barbuceanu: "Ne-a rugat pe mine şi pe soţia mea că dacă vreodată se întâmplă ceva să avem grijă de câinii ei."

Asociația Kola Kariola: "Tot lângă câinii ăia care au iubit-o şi i-au fost aproape, acolo şi-a dat sfârşitul."

Ultima postare pe Facebook a Cristinei Țopescu a fost a doua zi de Crăciun, pe 26 decembrie. Iar pe WhatsApp a fost activă ultima dată pe 28 decembrie, anul trecut. De atunci nu se ştie ce s-a întâmplat cu exactitate.

Cristina Țopescu avea 59 de ani şi locuia cu chirie într-un complet rezidenţial din Tunari. De-a lungul anilor s-a remarcat printr-o carieră jurnalistică de excepţie.

Se definea ca fiind o salvatoare a animalelor şi un cetăţean activ.

De la finalul anului trecut, Cristina Țopescu devenise consilier pentru probleme de comunicare a ministrului Sănătății, Victor Costache.

Horațiu Moldovan: "A fost consilier pentru probleme de comunicare, participativă, pasionată, a avut o contribuție importantă pentru noi."

Trupul fără viaţă al Cristinei Topescu a fost dus la IML pentru necropsie. Surse din anchetă spun că nu au găsit nimic suspect în casă şi, din primele informaţii, pare să fi avut o moarte liniştită.

Dumnezeu să o odihnească în pace.