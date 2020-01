De ce a murit Cristina Țopescu. Polițiștii au deschis dosar penal de moarte suspectă

Cristina Ţopescu a murit. Jurnalista a fost găsită decedată duminică seara, în locuința ei din orașul Otopeni. Avea 59 de ani.

UPDATE ora 23.55. Secretarul de stat în Ministerul Sănătății, Horațiu Moldovan, a declarat că jurnalista Cristina Popescu a fost găsită fără suflare în propria locuință și că decedase în urmă cu mai mult timp.

„Cristina Țopescu a fost găsită decedată, la ea în casă, de mai mult timp. Nu știm să fi fost bolnavă. Au fost sărbătorile, eu am fost plecat până azi, nu am fost la serviciu. Am lucrat împreuna in ultimele două luni, a fost Consilier in echipa noastră pentru probleme de comunicare. Era participativă, implicată, pasionată, a avut o contribuție importantă pentru noi”, a declarat, pentru Știrile Pro TV, Horațiu Moldovan.

Știre inițială:

„În cursul acestei seri, în jurul orelor 22:00, Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov a fost sesizat de către o femeie cu privire la faptul că vecina ei nu a mai fost văzută de aproximativ trei săptămâni. În urma sesizări, polițiștii orașului Otopeni au intrat în imobilul respectiv unde au găsit o persoană decedată care nu prezintă urme vizibile de violență. Urmează să se efectueze în cauză expertiza medico-legală”, a anunțat poliția.

Cristina Țopescu era consiliera ministrului Sănătăți, Victor Costache.

De ce a murit Cristina Țopescu. Polițiștii au deschis dosar penal

Polițiștii nu au descoperit urme de violență pe trupul ei și se speculează ipoteza ca fosta prezentatoare TV ar fi murit în somn.

Echipajul de la Serviciul de Ambulanță a constatat că era decedată de mai multe zile.

Descoperirea a fost făcută, duminică seară, de o vecină.

Vecinii Cristinei Țopescu au spus că nu au mai văzut-o de dinainte de Crăciun.

Polițiștii de la IPJ Ilfov au deschis un dosar penal pentru moarte suspectă, conform procedurilor, pentru a putea fi dispusă o expertiză legală în cauză.

Medicii legişti vor face necropsia luni, urmând ca rezultatul să fie trimis poliţiştilor.