Vasile Bănescu, reacție acerbă în scandalul Babasha la Coldplay: „delir ultranaționalist și antieuropean”

Oficialul Bisericii încearcă o paralelă între publicul care apreciază cântecele despre „dujmani” cu electoratul ultranaționalist și antieuropean.

Vasile Bănescu a luat poziție pe contul său de Facebook, și a preferat să oprească comentariile, cel mai probabil pentru a nu se expune eventualelor injurii și critici.

„Maneaua (turcă, „mani” - importată, degradată, puternic etnicizată, a cărei originalitate supurează exclusiv din torturarea limbii române și din imaginarul grotesc al textierilor) e invitată uneori, în accese de milă ideologică care ratează mereu realitatea, direct din rafinata bătătură a petrecerilor lăutărești pe scene înalte, chiar „culturale”, unde se pliază adecvat - ca o nucă pe un perete - la conținutul evenimentului parazitat.

Ceva caracteristic societății care se dă în spectacol și al cărei nivel cultural culminează în idolatrizarea extatică a divertismentului bășcălios, cu „dujmanii” nemilos.

Aceeași societate votează dezinvolt, pentru că i se pare cool, strâmbii, pociții și impostorii loviți de delir ultranaționalist și antieuropean, adică riguros antinațional.

„Patriotism” zgomotos și bine remunerat. Manelizat.”

Miercuri seară, invitat la concertul Colplay de la București, Vlad Babasha a cântat alături de unii dintre cei mai râvniți artiști ai lumii.

Artistul român a apărut pe scenă invitat chiar de Chris Martin, solistul trupei Coldplay, care a spus „sper să depășim unele bariere în această seară”.

Când a urcat lângă Chris Martin pe scenă a fost afișat mesajul „If you want love, be love. If you want peace, be peace”.

Momentul însă nu a stârnit o reacție bună din partea publicului. În timp ce artistul originar din Bacău interpreta piesa „Păi Naa” - care, pe contul de YouTube al acestuia, a fost vizualizată deja de peste 6.714.000 de ori - publicul a început să exclame și să huiduie.

