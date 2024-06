Fanii străini nu înțeleg de ce au huiduit românii la concertul Coldplay la care invitat special a fost Babasha

Unul dintre momentele speciale ale show-ului a stârnit însă nemulțumire și chiar huiduieli. Este vorba despre apariția, pe scenă, a unui tânăr, care, la invitația solistului, Chris Martin, a cântat o... manea.

Arena Națională a vibrat când artiștii de la Coldplay au urcat pe scenă.

Dar un moment special, inserat pe finalul primei părți, a generat o dispută națională. Așezat la pian, solistul trupei Chris Martin a ținut un discurs prin care a vrut să pregătească publicul pentru ce urma.

Chris Martin: „Vreau să spun ceva. Când am aterizat aici ieri, în România, am mers pe străzi, m-am plimbat prin oraș și am început să-i aud pe acești băieți cântând, atât de frumos. Și când m-am întors am căutat niște canale românești de muzică și am fost atât de copleșit că sunt atât de mulți artiști despre care cred că sunt minunați. Și poate că voi nu înțelegeți cât de mulți oameni talentați aveți aici în România, este incredibil. Înțelegem că avem anumite avantaje geografice pentru că ne-am născut în Anglia, dar sunt oameni aici în România care sunt la fel de minunați și la fel de talentați, așa că ieri l-am sunat pe noul meu prieten român să vină să cânte. El este un artist la început de drum, așa că vă rog să vă deschideți inimile și mințile pentru că acesta este un tânăr român muzician și pentru mine este incredibil. Vă rog, primiți-l pe scenă pe domnul Babasha.”

Babasha: „Melodia asta este o melodie făcută de mine pe care o puteți găsi locul 1 în trending în România.”

Pe măsură ce Babasha cânta, publicul a început să reacționeze. Ca să îl susțină, solistul trupei a fredonat cu el refrenul.

Piesa "Păi' Na", cântată de Babasha la concertul Coldplay, are peste 7 milioane de vizualizări. Iar interpretul, în vârstă de 22 de ani, cu peste 100 de mii de abonați pe canalul său de YouTube, spune că studiază la Universitatea Națională de Muzică din București.

Babasha (TikTok): „Cei de la Coldplay au vrut să facă un moment cu un artist român pentru concertul lor, pentru cel de pe 12 și de pe 13, iar ei s-au uitat în topurile muzicale și m-au văzut pe mine. Ei personal au contactat impresarii mei, m-am trezit deodată și nu știu câți dintre voi ați fi refuzat această oportunitate. Pentru că vorbim de un alt nivel și, indiferent de toate huiduielile din lume, eu tot aș fi acceptat. Pentru că așa ceva este o dată în viață. Iar pentru cunoștința voastră am avut chiar și o probă de sunet înainte, pentru că așa este normal, cu Chris Martin personal și i-a plăcut foarte tare de mine. Nu mă așteptam în viața mea, mă așteptam să fie păreri împărțite, dar nu mă așteptam să fie chiar atât de rău.”

Turneul mondial al trupei, denumit „Music of the Spheres”, este dedicat toleranței și comunităților marginalizate și ideii de ecologie care ajută planeta.

Spectator: „Momentul special nu era pentru noi. De fapt, s-a văzut și după reacție.”

Spectator: „Sunt foarte dezamăgit de când a cântat băiatul ăla, absolut oribil, ce am reușit noi să facem ca nație, să huiduim un băiat care doar a cântat random, în condițiile în care Coldplay asta promovează, ideea să ne iubim cu toții.”

După concert, curg reacțiile și comentariile. Unii blamează huiduielile și acuză publicul de rasism și lipsă de toleranță. Alții spun că este o reacție de respingere față de mesajul manelelor, cu trimitere la desconsiderarea femeii, o piramidă a valorilor răsturnată, în care șmecheria și tupeul primează.

În apărarea lui Babasha a sărit și sora lui: „Eu și fratele meu muncim pe rupte ca să reușim ca oameni, muncim cu oameni și pentru oameni, prin muzică, teatru, artă, implicându-ne în comunitățile noastre. Vlad Babasha este un artist! Nu doar prin ceea ce face, ci și prin felul în care gândește, bunătatea și talentul lui l-au adus la nivelul la care este.”

Dar cei mai confuzi au fost fanii străini, care nu au înțeles de ce au început românii să huiduie. Unii se întreabă pe rețelele de socializare ce s-a întâmplat și ce anume a cântat artistul invitat.

Dincolo de momentul amplu dezbătut, concertul a continuat. Peste 50 de mii de oameni au cântat la unison cele mai cunoscute piese ale trupei. Iar brățările luminate, sincronizate cu melodiile, au făcut un adevărat spectacol.

O tânără a avut parte de o surpriză pe care nu o va uita niciodată. Și-a sărbătorit ziua de naștere pe scenă, la invitația solistului.

Seara a fost plină de surprize... inclusiv cereri în căsătorie.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: