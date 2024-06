Adrian Despot, după ce Babasha a fost huiduit la concertul Coldplay: „Te invidiez. Voiam să mă scald în oceanul de ipocrizie”

Solistul vocal al trupei de rock Vița de Vie a prezentat trei idei principale ca reacție la momentul în care cântărețul Babasha a fost huiduit la concertul de amploare a trupei britanice Coldplay, la care au participat 50.000 de oameni. Adi Despot s-a folosit de o replică antologică după un interviu devenit viral: „trei în .... mea”.

„Cea mai bună pe care am auzit-o e că «au venit Coldplay și, în zi de sărbătoare, în loc să prezinte părinților soția noastră, au prezentat amanta!»”, a comentat Despot.

Despot a subliniat și că tendințele de pe YouTube sunt cele care arată în prezent succesul unui artist.

„Live & learn, corporate earthlings, care este cu adevărat valoarea trendului yt și, în general, a mult doritelor cifre pe care le produce un artist de moment în digital, singură unitate de măsură pe care o aveți la îndemână”, a mai spus solistul.

În încheiere, Adi Despot l-a felicitat pe Babasha pentru curajul de care a dat dovată pe scenă.

„Cât despre Babasha, bravo, dude! Să cânți cum ai făcut-o, în față unui stadion care te huiduie, it's so fckn rock'n roll încât n-are cum să nu fie bine. Ba chiar te invidiez că nu am fost eu în locul tău, să mă scald în oceanul ăla de ipocrizie”, a conchis Despot.

Cântărețul de muzică de petrecere Babasha a fost invitatul trupei Coldplay la concertul pe care trupa britanică l-a susținut, miercuri, în București, pe Arena Națională. Invitat la concert, Vlad Babasha a cântat alături de unii dintre cei mai râvniți artiști ai lumii.

Artistul român a apărut pe scenă invitat chiar de Chris Martin, solistul trupei Coldplay, care a spus „sper să depășim unele bariere în această seară”.Când a urcat lângă Chris Martin pe scenă a fost afișat mesajul „If you want love, be love. If you want peace, be peace”.

Momentul însă nu a stârnit o reacție bună din partea publicului. În timp ce artistul originar din Bacău interpreta o piesă, publicul a început să exclame și să huiduie.

