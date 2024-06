Cine este Babasha, manelistul care a urcat pe scenă la concertul Coldplay. A fost huiduit de public | VIDEO

Invitat la concert, Vlad Babasha a cântat alături de unii dintre cei mai râvniți artiști ai lumii.

Artistul român a apărut pe scenă invitat chiar de Chris Martin, solistul trupei Coldplay, care a spus „sper să depășim unele bariere în această seară”.

Când a urcat lângă Chris Martin pe scenă a fost afișat mesajul „If you want love, be love. If you want peace, be peace”.

Momentul însă nu a stârnit o reacție bună din partea publicului. În timp ce artistul originar din Bacău interpreta piesa „Nu te lasă mama ta?”, care a adunat pe YouTube aproximativ 200.000 de vizualizări, publicul a început să exclame și să huiduie.

În timp ce unii au savurat momentul, alții s-au arătat revoltați de faptul că la concertul Coldplay de pe Arena Națională s-au cântat manele.

Babasha a repostat pe pagina sa de Instagram mai multe „stories” din timpul concertului, în care se aude cum lumea îl huiduie pentru piesa pe care a interpretat-o.

Pe YouTube Babasha are 104.000 de abonați, iar pe Instagram a adunat o comunitate de aproape 60.000 de persoane. În prezent este pe locul unul în trending pe YouTube.

Piesele sale au circulat intens pe platforma Tik Tok. Cu hit-ul „Baklava”, piesă care a ajuns numărul unu în trending pe YouTube, Babasha a adunat în doar două săptămâni de la lansare peste 11 milioane de vizualizări.

