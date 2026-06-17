Sunt substanțe psihoactive introduse ilegal în dispozitive pentru a crea dependență și mai mare.

Este știut faptul că au pătruns și în România iar unii tineri ar fi ajuns și la urgență după ce au vapat astfel de substanțe. Aparatele sunt uneori vândute în centre comerciale sau online.

Creșterea numărului de substanțe detectate în Europa

Potrivit ultimului raport al Agenției Uniunii Europene pentru Droguri, în ultimul an au fost detectate tot mai multe substanțe psihoactive, parte din diferite tipuri de produse aparent legale.

Corespondent Știrile PRO TV: „Printre acestea sunt și lichidele folosite pentru dispozitive de tip vape, care deși sunt comercializate ca dispozitive ce conțin diferite arome sau nicotină, pot conține și substanțe psihoactive. Raportul arată că numai anul trecut au fost identificați 27 de canabinoizi noi, mulți dintre ei regăsiți și în astfel de produse. Cazurile au fost raportate în cel puțin 16 țări europene."

Una dintre cele mai întâlnite substanțe în lichidul vapeurilor este HHC - hexahidrocannabinol - un canabinoid semisintetic, asemănător celor din cannabis, dar obținut prin modificări chimice în laborator. Este ilegal în multe țări europene, inclusiv în România. Și extrem de periculos.

Andrei Ștefan, directorul unui program de prevenire a drogurilor: „Având conținut sintetic, dependența poate fi și mai mare, pot da chiar și atacuri de panică, am întâlnit în rândul multor tineri stări de anxietate foarte puternice, sevraj. Am întâlnit foarte mulți părinți care habar n-aveau ce fumează de fapt copilul lor în vape.”

Avertismentul specialiștilor

Specialiștii avertizează că în multe cazuri astfel de dispozitive ajung în mâinile adolescenților, fiind comandate de pe site-uri din afara țării, care livrează și la noi.

Cătălin Țone, expert antidrog: „Se produc în două modalități, fie industrial și vorbim aici de fabrici care au fost identificate inclusiv în România sau din import sau se produc artizanal de către traficanți. Se încearcă de către rețelele de traficanți de droguri comercializarea sub această formă tocmai pentru că este foarte atractivă, astfel drogurile ajung sub o formă mascată la copiii noștri. Trebuie insistență a autorităților, prin controale, prin ridicarea acestor rezerve, a acestor țigări electronice de la magazine care le vând în continuare.”

Natanael a fost dependent de vape mai mulți ani și a reușit să renunțe cu ajutorul unui program de sprijin specializat.

Natanael-Daniel, fost consumator de vape: „Pentru mine era mai rentabil, pentru că dădeam mai puțini bani și ținea mai mult vape-ul respectiv. Dacă mă puneam să fumez acum, cam în 5 minute deja simțeam... mă făcea complet legumă. Nu mă puteam concentra la nicio conversație, totul mi se părea... mă simțeam inhibat în mintea mea, nu eram în stare de nimic.”

Reacția Poliției Române

Și Poliția Română confirmă amploarea fenomenului, menționând că multe dintre aceste substanțe interzise au fost deja depistate și scoase de pe piață.

Poliția Română monitorizează cu atenție fenomenul comercializării dispozitivelor de tip vaping care conțin substanțe interzise și colaborează permanent cu autoritățile și agențiile europene de profil pentru identificarea și combaterea acestuia.

În cadrul acțiunilor operative derulate, astfel de dispozitive au fost depistate și scoase de pe piață, demersurile pentru destructurarea rețelelor implicate fiind în continuă desfășurare.

Una dintre cele mai mari operațiuni de la noi, menționată și în rapoartele europene, se numește „Fabrica de vise”, desfășurată în urmă cu trei ani. Atunci procurorii DIICOT au descoperit în județul Iași două fabrici unde erau produse și distribuite ilegal peste 80.000 de dispozitive de vaporizare care conțineau HHC.