"Marţi, 23 iunie 2026, între orele 16:30 - 17:30, Sindicatul Naţional Finanţe Publice - SindFISC organizează o nouă acţiune de protest din seria pichetărilor planificate. Membrii organizaţiei vor picheta sediul Autorităţii Vamale Române (AVR), situată pe strada Alexandru Ivasiuc nr. 34-40, sector 6, Bucureşti. Acţiunea se va desfăşura în afara programului de lucru, exprimarea nemulţumirilor noastre nu va afecta în niciun fel activitatea cetăţenilor sau a mediului economic", au transmis sindicaliştii.

Aceştia explică faptul că specialiştii AVR desfăşoară activităţi de mare complexitate: colectarea taxelor vamale, TVA şi accizelor, verificarea conformităţii mărfurilor cu cerinţele UE, controlul precursorilor de droguri, combaterea fraudei, terorismului şi criminalităţii organizate, protecţia drepturilor de proprietate intelectuală şi supravegherea fluxurilor de numerar ilicit.

"Tocmai de aceea alegem să continuăm seria de proteste la această instituţie: pentru a transmite un mesaj clar privind valoarea muncii vameşilor şi necesitatea recunoaşterii acesteia în noua lege a salarizării", au mai transmis sindicaliştii.

Revendicările principale

• Încheierea acordului colectiv de muncă, esenţial pentru constituirea fondurilor destinate sănătăţii, securităţii şi perfecţionării profesionale a angajaţilor.

• Instituirea unei grile salariale distincte în noua lege a salarizării, având în vedere caracterul specific al activităţii inspectorilor vamali.

• Poziţionarea corectă a categoriei profesionale în raport cu standardele şi responsabilităţile asumate - recunoaşterea specificului activităţii prin compensarea salarială a interdicţiilor şi riscurilor profesionale, condiţiilor de muncă: compensarea muncii efectuate în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale şi acordarea sporului pentru radiaţii personalului care lucrează cu aparate de control nedistructiv, acordarea drepturilor salariale personalului din frontieră şi celor care au în dotare câini de serviciu, etc.

Personalul AVR a declanşat o grevă de avertisment miercuri, 17 iunie 2026, ca urmare a două cauze principale: nemulţumirile legate de noua lege a salarizării şi refuzul conducerii AVR de a iniţia acordul colectiv de muncă la solicitarea sindicatului reprezentativ - acord care ar prevedea condiţii de muncă decente, compensaţii adecvate şi garanţii pentru personalul vamal.

"Lipsa de susţinere şi problemele structurale din cadrul sistemului vamal au agravat şi mai mult situaţia. SindFISC susţine revendicările personalului AVR şi a participat la negocierile organizate de Ministerul Muncii privind proiectul noii legi a salarizării. Discuţiile au avut un caracter preponderent formal, lipsit de consultări aplicate cu ministerele de resort implicate. Lipsa dialogului şi neprezentarea la procedura de conciliere din partea instituţiei vamale au blocat soluţionarea paşnică a conflictului de muncă", au mai transmis sindicaliştii.

Aceştia anunţă că nu au primit nicio reacţie concretă cu privire la solicitările formulate.