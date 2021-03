Vaccinarea anti-Covid se va putea face la medicul de familie. Anunțul lui Valeriu Gheorghiță

Coordonatorul campaniei naţionale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghiţă, a anunţat că de la sfârşitul lunii aprilie va începe vaccinarea anti-COVID în cabinetele medicilor de familie.

Gheorghiță a precizat că a cerut Direcţiilor de Sănătate Publică din judeţe să facă liste cu medicii care vor să se implice în campania de vaccinare, conform News.ro.

De asemenea, persoanele care se vor vaccina la medicul de familie nu vor trebui să se programeze în platforma de vaccinare.

"Noi ne gândim ca, de la sfârşitul lunii aprilie, pe lângă activitatea din centrele de vaccinare, care va fi crescută - pe de o parte prin deschiderea de noi centre de vaccinare, pe de altă parte vom creşte numărul de persoane vaccinate per cabinet de la 60 la aproape 90 de persoane - de la sfârşitul lunii aprilie vom demara şi activitatea de vaccinare în cabinetele medicilor de familie. Chiar astăzi am transmis către Direcţiile de Sănătate Publică o adresă prin care solicit evaluarea la nivelul fiecărui judeţ a medicilor de familie care pot să fie incluşi în acest demers de vaccinare pentru a putea realiza catagrafia la nivelul fiecărui judeţ şi a demara procedurile care stau la baza acestei activităţi de vaccinare”, a declarat Valeriu Gheorghiţă, luni seară, la Realitatea Plus.

Întrebat dacă cei care se vor vaccina la medicii de familie se vor programa în platformă, Gheorghiţă a răspuns că nu va fi cazul.

"Practic, fiecare medic de familie îşi va evalua lista proprie de pacienţi, va stabili care este numărul de persoane care doresc să se vaccineze – de asemenea respectând criteriile de prioritizare – vor fi vaccinaţi rând pe rând”, a explicat Gheorghiţă.

El a menţionat că în cabinetele medicilor de familie vor fi folosite doar vaccinurile bazate pe vector viral, întrucât ar putea apărea probleme în ceea ce priveşte depozitarea vaccinurilor bazate pe ARN Mesager.

Acesta a menţionat că un medic de familie ar putea vaccina între 10 şi 20 de persoane zilnic, iar dacă jumătate dintre medicii de familie vor intra în campania de vaccinare calculele arată că 50.000 de persoane ar putea fi imunizate zilnic.