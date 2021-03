Gheorghiţă: Personalul din centrele de vaccinare nu a fost plătit până în prezent

Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghiţă, a afirmat că personalul din centrele de vaccinare nu a fost plătit până în prezent de la înfiinţarea acestora.

Gheorghiță a menționat că îşi doreşte ca această situaţie să fie rezolvată cât mai rapid tocmai pentru a motiva suficient de bine personalul din aceste centre, conform News.ro.

Valeriu Gheorghiţă a fost întrebat luni, la Digi 24, dacă este pusă în pericol etapa a treia a campaniei de vaccinare, având în vedere că medici din mai multe centre de vaccinare spun că nu au fost plătiţi de două luni.

“Sunt semnale pe care şi eu le-am primit şi pe care le primesc în cadrul şedinţelor pe care le am cu judeţele. Este o cerere pe care pe bună dreptate personalul vaccinator o are referitor la remuneraţie. Se aşteaptă destul de mult timp să fie efectuate aceste plăţi. În ceea ce priveşte debutul etapei a treia este important să mai deschidem centre de vaccinare şi sigur sunt semnale referitoare la scăderea încrederii că personalul va fi plătit şi nu mai avem o dorinţă atât de mare pentru a se înscrie într-o echipă de vaccinare. Mai mult decât atât, mai este o problemă legată de coordonatorii centrelor de vaccinare care sunt remuneraţi la fel ca celelalte categorii de medici din personalul vaccinator, având responsabilităţi suplimentare şi bineînţeles din acest motiv numărul celor care doresc să preia aceste responsabilităţi este mai scăzut şi desigur cred că această situaţie trebuie rezolvată cât mai rapid tocmai pentru a motiva suficient de bine personalul şi pentru a avea o activitate în centrele de vaccinare şi implicit pentru a avea un succes în această campanie”, a afirmat Valeriu Gheorghiţă.

Întrebat dacă are informaţii de unde este acest blocat şi dacă a luat legătura cu mnistrul Sănătăţii, coordonatorul campaniei de vaccinare a răspuns: “Conform acelei OUG, instituţia care trebuie să asigure remunerarea personalului vaccinator ştim că este Ministerul Sănătăţii. Am vorbit de mai multe ori şi am prezentat această situaţie care îmi este adusă la cunoştinţă din teritoriu. Probabil că s-au efectuat deja demersuri în acest sens, încă aşteptăm şi toată lumea aşteaptă să îşi primească până la urmă plata aşa cum este firesc”.

Gheorghiţă a menţionat că personalul din centrele de vaccinare nu a fost plătit până în acest moment.

“Pot să vă spun că, din ceea ce ştiu, că la nivelul tuturor centrelor de vaccinare există această problemă, practic nimeni nu a fost plătit până la data actuală. Suntem convinşi că aceste situaţii se vor rezolva cu celeritate. Practic vorbim de toate centrele de vaccinare”, a menţionat Valeriu Gheorghiţă.