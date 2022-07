Vaccinarea anti-Covid este recomandată, dar greu de realizat în România

Și asta de teamă că vor fi puși să plătească dozele care se pierd. Ministrul Sănătății a promis că va găsi o soluție, mai ales că, în ultimele zile, cazurile de Covid-19 au început din nou să crească.

Îngrijorată că numărul infectărilor cu SARS-COV-2 a început din nou să crească, Oana Muceniu a decis să-și vaccineze fiul în vârsă de 13 ani. La prima doză, în iunie, încă funcționa centrul de la Spitalul Județean din Timișoara. Acum, trei săptâmâni mai târziu, a căutat zile întregi un cabinet de vaccinare pentru rapel. L-a găsit tocmai în Arad.

Oană Muceniu, mamă: „Medicul de familie ne-a sfătuit să căutăm o listă de medici de familie pe site-ul Casei de Asigurări de Sănătate Timiș. Am găsit lista, am început să sunăm la aprope toți medicii, nimeni nu avea doze de vaccin și nu administra vaccinul. Într-un final am găsit un singur medic de familie la Arad care i-a administrat ieri rapelul”.

De la 1 iulie, imunizarea anti-covid se face doar în cabinetele medicilor de familie, iar medicul primește 40 de lei de injecție în cabinet și 60 de lei acasă. Nu a fost reglementată însă situația cu dozele care se pierd dintr-un flacon cu vaccinuri și pe care doctorii ar trebui să le plătească.

Dr. Rodica Tănăsescu, medic de familie: „Odată deschis un flacon, dozele sunt valabile șase ore, ce rămâne plătim. În momentul de față nu iau vaccin până cum nu am cereri. În momentul în care vom avea cereri vom lua vaccin din nou”.

Reporter: Cererea cum este în acest moment?

Dr. Rodica Tănăsescu, medic de familie: „Până acum a fost zero, dar acum, pentru că mai pleacă în concediu și în unele țări se cere, mai vin să facă”.

Prof. Dr. Alexandru Rafila, ministrul Sănătății: „Căutăm o soluție încât pierderile de vaccin la medicul de familie să nu mai constituie o problemă, să nu fie imputabile. Pierderile de vaccin depașesc acea cifră de 25% valabilă în momentul de față. Rugămintea este să facă activitatea de vaccinare și o să găsim în perioada imediat următoare o soluție pentru acest lucru.”

Previziunile arată că în luna august putem ajunge la 10 mii de cazuri noi pe zi. Acest lucru înseamnă că va crește numărul celor internați în ATI. Tocmai de aceea este recomandată mai ales imunizarea persoanelor vulnerabile.

În prezent, în depozite mai sunt aproximativ opt milioane de doze de ser anti-Covid. În luna septembrie este așteptată o nouă tranșă.

