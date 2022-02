Djokovic: Decât să ma vaccinez, prefer să ratez Roland Garros și Wimbledon. Nu fac parte din mișcarea anti-vax

Profimedia

Într-un interviu acordat BBC, primul său interviu de când a fost expulzat din Australia, Novak Djokovic explică de ce nu s-a vaccinat împotriva COVID-19.

Novak Djokovic, numărul 1 mondial în ierarhia ATP, a declarat că este dispus să lipsească de la Openul Franței și Wimbledon din cauza deciziei sale în privința vaccinării, dar a precizat că nu face parte din mișcarea anti-vax, și că susține "libertatea de a alege".

Novak Djokovic a fost deportat din Australia luna trecută și a lipsit de la Australian Open după ce și-a văzut viza anulată.

Sârbul a dezvăluit că nu a fost vaccinat împotriva Covid-19 în timpul acestei saga, dar în primul său interviu de la plecarea din Australia, jucătorul de 34 de ani a declarat că nu ar trebui să fie asociat cu mișcarea anti-vax - ci mai degrabă cu cineva care susține "libertatea de a alege".

Djokovic: „Am susținut întotdeauna libertatea de a alege ce pui în corpul tău”

"Nu am fost niciodată împotriva vaccinării. Înțeleg că, la nivel global, toată lumea încearcă să depună un mare efort pentru a gestiona acest virus și pentru a vedea, sperăm, un sfârșit în curând al acestui virus”, a declarat legendarul sportiv pentru BBC.

"Vaccinarea este, probabil, cel mai mare efort. Respect pe deplin acest lucru. Dar am susținut întotdeauna libertatea de a alege ce pui în corpul tău. Pentru mine, acesta este esențialul, este chiar principiul de a înțelege ce este bine și ce este rău pentru tine. Eu, ca atlet profesionist de elită, am analizat întotdeauna cu atenție, am evaluat tot ceea ce intră în corpul meu, de la suplimente, alimente, apă, orice intră în corpul meu ca și combustibil. Pe baza tuturor informațiilor pe care le-am primit, am decis împotriva vaccinului”, a dăugat „Nole”.

El a transmis: "Înțeleg consecințele deciziei mele. Una dintre consecințele deciziei mele a fost să nu merg în Australia, eram pregătit să nu merg. Înțeleg că, nefiind vaccinat astăzi, nu pot călători la majoritatea turneelor. Acesta este prețul pe care sunt dispus să îl plătesc".

Întrebat dacă era pregătit să renunțe la șansa de a câștiga cele mai multe titluri de Grand Slam din cauza poziției sale, a adăugat: "Da". El a adăugat că este dispus să rateze Openul Franței și Wimbledonul din acest an - și a fost apoi întrebat de reporterul Amol Rajan, de ce?

"Pentru că principiile de decizie ale corpului meu sunt mai importante decât orice titlu sau orice altceva. Încerc să fiu în ton cu corpul meu cât mai mult posibil", a răspuns Djokovic.

"Toată lumea are dreptul de a alege, de a acționa sau de a spune ceea ce consideră că este potrivit. Nu am spus niciodată că fac parte din această mișcare. Nimeni, în tot acest proces, în timpul saga australiană, nu m-a întrebat de poziția mea sau de părerea mea despre vaccinare. Nimeni. Așa că nu am putut exprima cu adevărat ceea ce simt și care este poziția mea”, a subliniat Djokovic.

Novak Djokovic, liderul ATP: "Este cu adevărat regretabil că a existat această concepție greșită, concluzia greșită care a fost făcută în întreaga lume pe baza a ceva cu care nu sunt deloc de acord."

Participarea lui Djokovic la Openul Franței este sub semnul întrebării și va depinde de regulile naționale privind vaccinul Covidiu, atunci când va avea loc Grand Slam-ul, între 22 mai și 5 iunie.

În viitorul mai imediat, sârbul a fost plasat pe lista de înscriere la Indian Wells, deși pe site-ul evenimentului s-a precizat clar că jucătorii trebuie să fie complet vaccinați - în conformitate cu reglementările Statelor Unite pentru cei care nu provin din SUA.

Cu toate acestea, Djokovic va reveni în acțiune la Dubai Duty Free Tennis Championships în această lună, Emiratele Arabe Unite permițându-i celui care a câștigat de 20 de ori turnee de Mare Șlem să concureze.

Între timp, Wimbledon va urma probabil orientările guvernului britanic. Începând cu 11 februarie, persoanele care nu sunt recunoscute ca fiind complet vaccinate trebuie doar să facă un test înainte de plecare și un test PCR în ziua 2 sau înainte de aceasta, la sosirea în Marea Britanie.