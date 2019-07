Urșii intră noapte de noapte în casele mureșenilor și fac prăpăd. Mulți s-au mutat la oraș

Teroare în mai multe localităţi din Mureş. Urşii aflaţi în căutare de hrană intră din ce în ce mai des în gospodăriile oamenilor.

Şi distrug tot ce găsesc în cale: au luat porci, capre şi au distrus mai mulţi stupi de albine. Oamenii nu mai ştiu cum să se apere, sălbăticiunile par de neoprit şi atacă aproape în fiecare noapte.

De câteva zile localnicii din satele Tofalău şi Coţuş nu mai au linişte.

Mai mulţi urşi înfometaţi dau târcoale gospodăriilor şi distrug tot ce găsesc în cale. Nu se sperie nici de gardurile înalte de aproape doi metri: le rup şi intră în grajduri de unde iau animale. Până acum, au luat trei porci de câte 100 de kilograme, dar au dat navală şi la capre şi oi.

Vasile Belean, localnic: "Nu numai unu e, eu doi am văzut. Cred că are vreo 400 dacă nu mai mare şi unul mai mic. La vecinii le a luat porcul din grajd ăla e foarte mare."

Citește și Cum a fost prins ursul are a terorizat un cartier din Alba Iulia mai bine de două săptămâni

Urşii umblă pe uliţe în fiecare noapte, spun oamenii. Unele sălbăticiuni au descoperit cu încântare stupii de albine din grădini!

Localnic: "Ursul, în fiecare noapte, vine. Şi azi nopate a fost. Am auzit aici sus, a claxonat. Am ieşit afară cu lumina cu ce am putut, mai strigam, ce putem face dar nu avem ce face. Acolo jos a făcut pagubă mare şi aici a dus oie, la ultima casă şi gardul a distrus şi aici poarta a rupt complet. La stupi a venit peste gard, a distrus gardul."

Localnic: "Pagubă până în 6-700 sute lei plus mierea ce am avut la 12 rame am avut 3-4 kilograme care nu le-am scos că era puieţi, şi fagurele a mâncat."

De teamă sălbăticiunilor, o familie unde ursul a dat atacul s-a mutat la Târgu Mureş.

Iar când soarele apune, localnici sunt atenţi la fiecare mişcare iar dacă aud că se apropie animalele fac mult zgomot, în speranţa că le vor alunga, înainte de a face noi pagube.

Cea mai mare temere a oamenilor este să nu fie atacaţi pentru că urşii s-au învăţat, din păcate, cu gustul de carne.

Unii localnici au avut alternative şi s-au mutat în oraş de teamă, dar alţii îi roagă pe vânători şi angajaţii direcţiilor silvice să îi ajute să prindă urşii şi să îi relocheze aşa cum s-a întâmplat în Alba Iulia cu ursul care a intrat în gopsodării aproape de oraş.

După mai bine de două săptămâni de teroare şi frică, ursul din cartierul Păclişa a fost prins şi dus în Munţii Sureanu. Acesta a omorât doi câini şi a atacat mai mulţi porci. Autorităţile s-au mobilizat repede au pus momeli şi au reuşit să îl tranchilizeze.

Oamenii nu îşi dau seama cum a ajuns animalul lângă Alba Iulia, mai ales că, de mai bine de 60 de ani, nimeni nu mai văzuse urs prin zonă.

