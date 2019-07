Cum a fost prins ursul are a terorizat un cartier din Alba Iulia mai bine de două săptămâni

Sălbăticiunea se pregătea să atace din nou în zona unei rulote cu muncitori, însă vânătorii și reprezentanții unui ONG din Deva au intervenit rapid și l-au tranchilizat.

Animalul a fost relocat într-o zonă rezervată urşilor, departe de orice așezare omenească.

Ursul care a atacat în mai multe rânduri animalele din gospodăriile oamenilor şi a ucis o scroafă şi doi câini a fost capturat noaptea trecuta. Timp de câteva zile echipele de intervenţie au organizat căutări pe dealurile din apropierea localităţii şi au pus momeli în speranţa că vor reuşi să prindă animalul, care cantateste în jur de 200 de kg şi are cam 3-4 ani.

Ciprian Hodor - medic veterinar: "Am reuşit să ne apropiem de animal când am fost anunţaţi că este într-o zonă în care urma să atace din nou un căţel, unde era o rulotă cu muncitori forestieri, am reuşit să ne apropiem până la 20 de m şi cu o seringă tranchilizanta l-am nimerit şi în cam 200 de minute animalul a căzut."

Localnicii s-au adunat ca să vadă cu ochii lor ca ursul a fost prins şi nu mai trebuie să stea cu teamă în propriile gospodarii.

Reprezentanţii ONG-ului împreună cu jandarmii au transportat ursul tranchilizat la peste 90 de km distanţă, la Oasa, unde este un areal rezervat pentru aceste sălbăticiuni.