Unul dintre cei 5 copii răniți de șoferul băut e în stare gravă. Tatăl său a fost bătut

Pro TV

Un accident teribil s-a petrecut într-o localitate din Galaţi. Un şofer băut, care conducea o maşină cu ITP-ul expirat, a semănat groază într-un parc în care se aflau mai mulţi oameni.

Individul a scăpat de sub control autoturismul şi a spulberat cinci copii care se jucau. Pentru unul dintre micuţi, aflat în stare gravă, a fost trimis un elicopter SMURD, care l-a transportat la spital.

Maşina care a ajuns în zona în care se jucau mai mulţi copii era condusă de un bărbat de 41 de ani. Şoferul a pornit în viteză de pe loc şi, după o manevră bruscă, nu a mai putut controla vehiculul.

Cei mici nu au avut timp să se ferească şi au fost loviţi - unii dintre ei chiar când se aflau în leagăn.

Gheorghiță Cuțitaru, martor: "A făcut un drift pe nisip şi, după aia, s-a dus direct în parc, a intrat în mijlocul copiilor. Nu ştiu ce a fost în capul lui."

Citește și Cine sunt cei 2 români identificaţi printre victimele tragediei de lângă Genova. FOTO

În urma impactului, copiii au suferit răni grave şi mai mulţi martori au alergat să le acorde ajutor.

Anișoara Stanciu, martor: "După ce s-a întâmplat, fiecare îşi cauta copiii. O parte din copiii care trebuiau să danseze erau intraţi înăuntru, la masă, că altfel tot prin parcul ăla erau şi ăilalţi, adică erau mai mulţi."

Copiii - cu vârste cuprinse între 11 şi 15 ani - au fost transportaţi de urgenţă la spitale din Galaţi şi Târgu Bujor. Pentru unul dintre ei a fost solicitat un elicopter SMURD.

Virgil Cristea, medic Spitalul de Pediatrie Galați: "Trei sunt mai grav, sunt în reanimare. Unul este cel mai grav, cu multiple fracturi de bazin.

Reporter: "Prezintă vreunul risc vital?"

Virgil Cristea: "Nu."

Între timp, şoferul a ajuns la audieri. Poliţiştii au stabilit ca bărbatul avea o alcoolemie de 0,99 miligrame alcool pur în aerul expirat.

În momentul nenorocirii, individul era în maşină cu mai mulţi amici şi, cu toate că era băut, niciunul nu a încercat să îl oprească să se urce la volan - spun martorii.

Ba mai mult, după accident, indivizii l-ar fi atacat pe unul dintre părinţii copiilor răniţi.

Nelu Hurduc, tatăl a doi copii răniți: "Am văzut copilul în parc, accidentat, era mai multă lume acolo şi, când am ajuns, am întrebat cine i-a accidentat. Dintre care a venit o gaşcă de huligani şi m-a luat la pocnit."



Potrivit Poliţiei, maşină condusă de şoferul băut avea Inspecţia Tehnică Periodică expirată de pe 4 august.

Pe numele bărbatului a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă şi conducere sub influenţa alcoolului.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer