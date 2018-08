Accidente în lanț pe DN1, din cauza traficului. O betonieră s-a răsturant pe un sens de mers

În traficul infernal, graba şi neatenţia au dus la accidente în lanţ pe DN1.

La ieşire din Campina, o betonieră s-a răsturnat pe asfalt şi a blocat un sens de mers.

Iar în apropiere de Comarnic, o şoferiţă de 26 de ani a ajuns la spital după ce maşina ei a fost izbită de un alt vehicul şi s-a rostogolit într-o grădină.

Şoferiţa în vârstă de 26 de ani se întorcea de la Predeal şi avea cu ea în maşină un copil de 6 ani şi o prietenă de familie. În Comarnic însă, un autoturism care a ieşit de pe un drum fără prioritate a intrat în plin în automobilul lor.

Cristiana Vasile, șoferiță: "Veneam dinspre Predeal încolo pe drumul meu drept, domnul de aici dinspre Breaza nu s-a asigurat şi a intrat direct în mine, în partea din spate. Noi ne-am învârtit cu maşina."

Şoferul cu pricina are însă o altă variantă.

Șoferul cercetat, Moraru Daniel: "Eu m-am asigurat să nu vina unul spre Breaza să pot să ies şi nu a venit şi am dat să plec o fracţiune de secundă probabil că au avut şi viteza."

În urma impactului, maşina şoferiţei s-a rostogolit de câteva ori şi a aterizat într-o curte.

Florin Tanase, martor: "Am intervenit, erau foarte speriaţi pasagerii. S-a urcat vărul meu pe maşină, fiind răsturnată uşa nu a putut fi deschisă, am forţat puţin, am ridicat-o, a mai venit un vecin, am evacuat pers rând pe rând."

După ce a primit primul ajutor, femeia a fost transportată la spital.

Cecilia Vecu, asistent medical SAJ Prahova: "Traumatism genunchi drept şi traumatism antebraţ stâng."

Un alt accident s-a produs marți, tot pe DN1, la ieşire din Campina. Acolo, o betonieră s-a răsturnat, blocând o bună parte din şosea.

Șoferul betonierei, Constantin Teodosie: "Am făcut balans, fiind încărcată am pierdut controlul."

Şoferul s-a ales doar cu câteva zgârieturi şi a primit îngrijiri medicale la faţa locului.

Betoniera a fost ridicată în cele din urmă cu ajutorul unei macarale de mare tonaj, iar circulaţia a fost reluată în condiţii normale după mai bine de o oră.