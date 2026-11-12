Utilizatorii acestor dispozitive nu vor mai putea să își conecteze telefoanele la sistemul multimedia al mașinii pentru a accesa navigația, lista de contacte sau aplicațiile de muzică, potrivit TN.cz.

Cei care vor să folosească în continuare toate funcțiile Android Auto vor trebui să aibă un telefon cu Android 11 sau o versiune mai nouă.

Conform site-ului Android Authority, încă din octombrie, unii utilizatori de telefoane cu Android 10 au început să primească notificări prin care erau anunțați că dispozitivele lor nu vor mai fi compatibile cu aplicația. Printre modelele afectate se numără Samsung Galaxy S9, Galaxy Note 9 și Sony Xperia XZ2 Compact.

Ulterior, mai mulți utilizatori au semnalat că aplicația Android Auto a încetat efectiv să funcționeze pe telefoanele lor.

Renunțarea la suportul pentru dispozitivele mai vechi este o practică obișnuită în cazul aplicațiilor. Google a oprit compatibilitatea Android Auto cu telefoanele care folosesc Android 8 în 2024, iar cu doi ani înainte a renunțat la suportul pentru Android 6.