Jaf armat la un magazin de diamante din Paris. Patru indivizi au dat lovitura în doar câteva minute

Patru indivizi înarmați cu puști de tip Kalașnikov au pătruns în magazin și au fugit după doar câteva minute, fără să fie prinși de poliție, scrie news.ro.

Potrivit informațiilor publicate de Europe 1 și confirmate de cotidianul Le Figaro, atacul s-a produs la scurt timp după ora locală 11:00 (12:00, ora României).

Jaf armat în plină zi

Cei patru suspecți purtau cagule și erau înarmați cu arme lungi, de tip pușcă automată Kalașnikov. Aceștia au intrat în magazin și au acționat rapid, reușind să plece în doar câteva minute.

„A fost foarte rapid, două-trei minute cel mult”, a declarat pentru Le Figaro Fabien Bogais, delegat sindical al Alliance Police 75.