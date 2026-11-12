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Jaf armat la un magazin de diamante din Paris. Patru indivizi au dat lovitura în doar câteva minute

Stiri externe
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Data actualizării:
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Shutterstock

Un jaf armat a avut loc joi la un magazin de diamante din apropiere de Place Vendôme, una dintre cele mai cunoscute zone comerciale din Paris. 

autor
Mihaela Ivăncică

Patru indivizi înarmați cu puști de tip Kalașnikov au pătruns în magazin și au fugit după doar câteva minute, fără să fie prinși de poliție, scrie news.ro.

Potrivit informațiilor publicate de Europe 1 și confirmate de cotidianul Le Figaro, atacul s-a produs la scurt timp după ora locală 11:00 (12:00, ora României).

Jaf armat în plină zi

Cei patru suspecți purtau cagule și erau înarmați cu arme lungi, de tip pușcă automată Kalașnikov. Aceștia au intrat în magazin și au acționat rapid, reușind să plece în doar câteva minute.

„A fost foarte rapid, două-trei minute cel mult”, a declarat pentru Le Figaro Fabien Bogais, delegat sindical al Alliance Police 75.

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Nicio persoană nu a fost rănită în timpul jafului. Angajații magazinului au fost însă puternic afectați de cele întâmplate.

„Angajații sunt în stare de șoc”, a precizat reprezentantul sindicatului polițiștilor.

Hoții au fugit pe motociclete

După comiterea jafului, cei patru indivizi au părăsit zona cu două motociclete. Aceștia nu au fost urmăriți și capturați de poliție, iar autoritățile încearcă să le dea de urmă.

„Sunt fugari. Serviciile Poliției Judiciare au fost sesizate”, a declarat Fabien Bogais.

Potrivit reprezentantului sindical, magazinul ar fi fost vizat de jafuri în repetate rânduri, în special în perioada sărbătorilor.

Deocamdată, valoarea prejudiciului nu a fost comunicată.

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Sursa: News.ro

Etichete: jaf armat, Franta, diamante,

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