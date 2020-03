Una dintre persoanele infectate de Chitac spune că s-a aflat la 3-4 metri de acesta

Sunt cel puţin 3 persoane confirmate pozitiv cu coronavirus după ce au luat contact cu senatorul de Constanța, Vergil Chitac, acum internat la boli infecţioase, în condiţii stricte de izolare.

Cei care au luat boala sunt primarul şi administratorul public din Deva, şi deputatul PNL Lucian Heiuș. Toţi trei au participat, alături de alţi liberali, la începutul acestei săptămâni, la şedinţa Biroului Permanent al PNL, unde era şi senatorul Chițac.

Iar cercul îmbolnăvirilor se poate mări, o dată cu testarea altor suspecţi.

Primarul din Deva, Florin Oancea, administratorul oraşului - Adrian David şi deputatul PNL de Hunedoara, Lucian Heiuș, au diagnostic de coronavirus confirmat în această după amiază. Toţi trei au participat la şedinţa Biroului Permanent naţional al PNL de luni, 9 martie- unde a fost prezent şi Vergil Chitac, senatorul de Constanța.

Adrian David Nicolae: "Nu am altă explicaţie decât că am fost în aceeaşi sală cu colegul nostru care a fost depistat pozitiv. Nu am fost la o distanţă apropiată, nu-l cunosc pe domnul senator estimez că distanţă a fost mai mare de 3-4 metri, dar este posibil de la intrare sau de la ieşire să fi fost undeva în preajma domniei sale"

Senatorul Vergil Chitac, soţia şi consilierul personal sunt în continuare internaţi Spitalul de Boli Infecţioase din Constantă unde au ajuns fără să poarte echipamente de protecţie.

Vergil Chitac, senator: "Nimeni din colegii mei nu este infectat. Eu am avut foarte multe întâlniri, pentru că la mine la cabinet vin foarte mulţi oameni. Mi-au zis că am o formă nu uşoară, moderată."

Medicii nu ştiu încă momentul în care senatorul Vergil Chitac a fost infectat. Între 16 şi 19 februarie el a participat la o întâlnire la Bruxelles, alături de Mircea Geoana, secretarul general adjunct al NATO.

Pe 8 martie, Chitac s-a întâlnit cu sute de femei la o petrecere organizată de comunitatea tătarilor.

Au urmat alte întâlniri cu zeci de membri ai PNL Constanta, apoi şedinţe cu reprezentanţi ai altor partide politice. Cât timp s-a aflat la Constantă, senatorul a interacţionat şi cu angajaţi ai serviciilor publice.

Vergil Chitac, senator: "Să fie foarte clar că nu m-am infectat la Bruxelles, m-am infectat în România. Nu ştiu care e momentul infectării, ştiu cu ce persoane am fost în contact, din păcate luni nu puteam să nu mă duc la BPN, pentru că am fost confirmat la funcţia de candidat la primăria Constanta

Reporter: Medicii v-au zis cam în ce perioadă aţi fost infectat?

Vergil Chitac, senator: "Nu mi-a zis nimeni nimic. Când o să aflu, o să vă spun.

Reporter: Cu câte persoane estimaţi că v-aţi văzut în această perioadă?

Vergil Chitac, senator: "Eu nu am ieşit din casa deloc până miercuri."

Iniţial, sentatorul a anunţat pe pagina de Facebook că este doar răcit şi că nu a putut participa la şedinţa Parlamentului.

20 de ore mai târziu, tot senatorul a revenit cu anunţul oficial prin care a confirmat că este infectat cu coronavirus.

În acest moment, sute de persoane din Constantă au decis să se autoizoleze şi aşteaptă să fie testate după ce au intrat în contact cu senatorul Vergil Chițac.