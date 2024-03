Un „pui de arici” salvat s-a dovedit a fi ceva cu totul neașteptat. „Poate dăm și un nume acestei noi specii”

Acesta a fost adus la Lower Moss Nature Reserve and Wildlife Hospital de către un salvator bine intenționat săptămâna trecută, scrie BBC.

La sosire au descoperit că ariciul era de fapt un „fals prieten cu blană", a declarat un voluntar al organizației de caritate pentru animale.

Knutsford , Cheshire , kind lady found a baby hedgehog .put it in a box with food and water . waited all night , then went to wild life rescue , the vet then told her it was a Bobble hat she had found pic.twitter.com/l1TzpaFj8B