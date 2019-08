Un tractorist băut a zdrobit 2 tineri care mergeau cu motocicleta. "Am auzit o bubuitură"

Accident grav în noaptea de duminică spre luni în localitatea Veștem, de lângă orașul Sibiu.

Doi tineri, un băiat și o fată, se aflau pe o motocicletă și se îndreptau spre casă când s-a produs impactul violent. Un tractorist neatent nu le-a acordat prioritate, iar cei doi au ajuns direct sub utilaj. Tinerii au fost duşi la spital în stare gravă, cu răni multiple.

În imaginile surprinse de o cameră de supraveghere din zona se vede cum bărbatul în vârstă de 48 de ani urcă la volanul tractorului şi porneşte. Fără să se asigure, virează la stânga, moment în care apare motocicletă, care circulă regulamentar. Fără să mai poată evita impactul, cei doi tineri au ajuns direct sub roţile tractorului.

"O bubuitură şi am ieşit repede din casă, am auzit căţeaua lătrând. Şi când am văzut: băiatul întins aici jos şi o fată întinsă dincolo de tractor. O recunoscut ca o băut 2 pahare de rachiu, aşa le-a spus poliţiştilor”, spune un martor.

Salvatorii au ajuns imediat la faţa locului pentru a prelua cele două victime, de 20, respectiv 17 ani. Pe adolescentă medicii au găsit-o inconştientă. Din primele informaţii, se pare că bărbatul care a provocat accidentul s-ar fi urcat băut la volan.

Citește și Greșeala unui motociclist de 21 de ani din Mioveni. Ce a vrut să facă în trafic

Şoferul tractorului se va alege cu dosar penal pentru vătămare corporală şi conducerea sub influenţa băuturilor alcolice.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!