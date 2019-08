Accident șocant între o motocicletă și un autoturism. Victimele, proiectate în aer

Sfârşit brusc şi dureros pentru un cuplu din Iaşi. Cei doi, soţ şi soţie, au pierit, după ce, într-o curbă, bărbatul a pierdut controlul motocicletei pe care se aflau şi a lovit un autoturism.

Medicii ajunşi la faţa locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva.

În imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum bărbatul în vârstă de 53 de ani, alături de soţia lui vin în urma altei motocicletă, în localitatea Probota. În curbă, acesta pierde controlul, intră pe sensul opus şi loveşte cu putere un autoturism.

În urma impactului, cei doi soţi au fost proiectaţi câţiva metri în aer, iar bucăţi din motor s-au împrăştiat pe şosea.

Bărbat: "Am auzit un impact deodată. Am văzut doar o motocicletă sărind la vreo 20 de metri în faţa mea. Doi oameni loviţi. Unul era pe mijlocul străzii, unul era pe margine sub maşină."

Femeie: "Cu motocicleta avea viteză mare în curba asta şi am înţeles că s-au dezechilibrat."

Martorii au sunat imediat la 112, iar la faţa locului au ajuns salvatorii. Pentru bărbat nu s-a mai putut face nimic.

Femeie: "Până ce a ajuns primul ajutor, băiatul care era mai la stradă era mort."

Medicii au resuscitat-o şi pe soţia bărbatului, însă, manevrele au fost în zadar. Femeia nu a supravieţuit.

Cei trei tineri care se aflau în autoturismul implicat nu au păţit nimic.

Un accident aproape identic a avut loc tot ieri după amiază în Poiana Stampei, din judeţul Suceava. Un motociclist în vârstă de 25 de ani şi-a pierdut viaţa după ce, din cauza carosabilului umed a pătruns pe sensul opus şi s-a izbit frontal cu un microbuz.

