În urma sesizării depuse la poliție, agenții Biroului Rutier îl caută acum pe individ.

Tânărul a fost filmat pe o stradă intens circulată din centrul orașului Brăila. Se vede că se deplasează cu viteză mare și depășește mașinile din trafic.

Șoferul care l-a filmat a explicat că l-a văzut în oglinda retrovizoare și și-a limitat viteza la 50 de kilometri pe oră. Tânărul de pe trotineta electrică l-a depășit, însă, ca și cum ar fi stat pe loc.

În urma distribuirii acestor imagini în spațiul public, pe platformele sociale, tânărul a intervenit și a dat o replică. El a explicat că merge așa de 2 ani, timp în care a parcurs peste 10 mii de kilometri.

După ce șoferii au reacționat dur la replica lui, tânărul și-a șters comentariul. Polițiștii îl caută acum pentru a lămuri situația.

Potrivit legii, el nu ar fi trebuit să se deplaseze cu mai mult de 25 de kilometri pe oră. Trotinetele electrice care merg cu viteze mai mari trebuie înmatriculate și asigurate, iar conducătorii lor trebuie să dețină permis.