Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa au anunţat, marţi, că un bărbat de 22 de ani este cercetat de poliţiştii din Techirghiol pentru comiterea infracţiunii de violenţă în familie.

”Din cercetările efectuate de poliţişti a reieşit faptul că, la în noaptea de 30/31 mai, bărbatul în cauză ar fi agresat fizic o minoră, de 2 ani, respectiv pe fiica concubinei. Conform prevederilor legale, reprezentantului legal al minorei i-a fost înmânată o cerere pentru adresarea către instanţa de judecată în vederea emiterii unui ordin de protecţie”, au afirmat poliţiştii.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind prezentat ulterior instanţei care a decis arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.