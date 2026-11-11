Polițiștii au deschis o anchetă și încearcă să afle motivațiile din spatele gestului extrem.

Tragedia s-a petrecut la marginea pădurii din apropierea orașului Codlea. Înainte de gestul șocant, băiatul de 19 ani și-a sunat mama.

Polițiștii așteaptă rezultatele autopsiei

Claudiu Statache, purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov: „Tânărul se afla într-un apel video cu mama sa în momentul producerii evenimentului. Se așteaptă rezultatele autopsiei medico-legale, pentru clarificarea împrejurărilor exacte.”

Potrivit unor surse judiciare, cu două zile înainte, tatăl a găsit în buzunarele hainelor băiatului pliculețe cu un conținut suspect. Le-a predat poliției și s-a certat cu tânărul din această cauză.

Băiat: „Am vorbit în jur de ora două. Părea foarte supărat.”

Fată: „Mi-a spus că nu se simte bine, că a ajuns să aibă probleme cu poliția. Părinții au încercat mereu să îl ajute, nu mai știau ce să facă.”

Prietenii spun că tânărul își schimbase, de mai multă vreme, comportamentul. Contactată de un reporter PROTV, mama băiatului spune că a vorbit cu poliția despre problemele lui.

Corespondent PROTV: „Cu o noapte înainte de tragedie, tânărul ar fi dormit singur acolo undeva la marginea pădurii, unde și-ar fi aprins un foc. Prietenii lui spun că este locul în care obișnuia să consume des substanțe interzise.”

Părinții au încercat să-și ajute fiul

Vecinii cunosc drama familiei și spun că părinții au făcut tot ce au putut pentru fiul lor.

Femeie: „Au fost foarte apropiați de copil. Era chiar un copil cuminte, foarte bine îngrijit și foarte iubit, fiind singur la părinți.”

Psihologii subliniază că, în astfel de cazuri, intervenția la timp este decisivă.

Gabriel Bibire, psiholog: „În timpul conversației cu persoana aflată în criză, încercăm să-i captăm atenția și să-i câștigăm încrederea printr-un limbaj echilibrat. Pui apelul în așteptare și suni repede la 112, indici situația, indici locul posibil și soliciți ajutorul. După care reiei apelul inițial și încerci să ții la povești și încerci să îi ții mintea captivă până când ajunge cineva să-l salveze.”

Specialiștii explică importanța intervenției rapide

Medicul psihiatru Dana Herța coordonează voluntarii care răspund la telefonul de urgență antisuicid și are experiență în situații de criză.

Diana-Cristina Herța, Alianța Română de Prevenție a Suicidului: „Să le comunicăm faptul că sunt importanți pentru noi, că ne pasă, că observăm prin ceea ce ei trec că suntem dispuși, chiar dacă nu înțelegem prin ce trec, să ascultăm, să fim acolo.”

Polițiștii fac cercetări pentru ucidere din culpă. Vor să afle dacă gestul extrem al băiatului a fost o consecință a consumului de substanțe interzise.