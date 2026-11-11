Potrivit guvernatorului militar al regiunii Cernăuţi, Ruslan Osipenko, nu au fost înregistrate victime.

„Pe 11 noiembrie, Forţele de Apărare Aeriană au distrus o dronă inamică deasupra Cernăuţiului. O întreprindere civilă din industria alimentară a fost avariată în centrul regional ca urmare a căderii de resturi de la o dronă doborâtă. Toate serviciile de urgenţă sunt implicate în lichidarea consecinţelor. Din fericire, nu au existat victime sau răniţi”, a transmis Osipenko pe reţelele sociale, conform Agerpres.

Atacul cu drone rusești asupra orașului Cernăuți a avut loc pe 1 noiembrie 2026

În urmă cu zece zile, o clădire a fost avariată şi o persoană a fost rănită, în urma unui atac cu drone care a avut loc în oraşul Cernăuţi.

Atunci, mai multe drone ruseşti au fost detectate deasupra regiunii Cernăuţi, iar două dintre ele au lovit o clădire administrativă civilă.

Cernăuți este centrul administrativ al regiunii Cernăuți, în sud-vestul Ucrainei, aproape de granițele cu România și Republica Moldova.

Autoritățile ucrainene au anunțat că investighează cazul și documentează consecințele atacului drept crimă de război, potrivit Poliției Naționale a Ucrainei.

Poliția a făcut apel la populație să nu distribuie fotografii și filmări de la locul impactului sau cu pozițiile apărării antiaeriene, pentru a nu compromite securitatea operațională.