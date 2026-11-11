Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa au anunţat că poliţiştii din Neptun au fost sesizaţi, miercuri, prin apel la 112, cu privire la faptul că într-o anexă a unei unităţi de cazare din staţiunea Cap Aurora a fost găsită o persoană decedată, notează News.ro.

„Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre un bărbat de 58 de ani. Din primele cercetări efectuate la faţa locului, nu au fost identificate urme vizibile de violenţă”, au afirmat poliţiştii.

Trupul neînsufleţit a fost dus la morgă pentru realizarea autopsiei, în vederea stabilirii cauzelor decesului.

Poliţiştii au deschis dosar penal în această cauză pentru ucidere din culpă.